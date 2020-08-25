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  4. Paylaşımları infial yaratmıştı! İçişleri Bakanlığı'ndan 'Elif Sarı' açıklaması: Hesabı kullanan kişi yakalandı

Paylaşımları infial yaratmıştı! İçişleri Bakanlığı'ndan 'Elif Sarı' açıklaması: Hesabı kullanan kişi yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.08.2020 16:55 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığı, kucağında bebeği bulunan kadının uygunsuz fotoğraflarının sosyal medyada paylaşıldığı hesabı kullanan Y.E. isimli erkek şahısın Gaziantep'te yakalandığını açıkladı.

Paylaşımları infial yaratmıştı! İçişleri Bakanlığı'ndan 'Elif Sarı' açıklaması: Hesabı kullanan kişi yakalandı

İçişleri Bakanlığı, kucağında bebeği bulunan kadının uygunsuz fotoğrafları ile mesajların sosyal medyada paylaşılması ile ilgili açıklama yaptı.

Yazılı açıklamada, "Sosyal medya platformu Twitter'da, #elifsaritutuklansin' etiketi ile ilgili Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca yürütülen çalışmalar neticesinde; söz konusu fotoğrafları paylaşan @elif.antplii isimli/rumuzlu Instagram hesabını kullanan Y. E. isimli erkek şahıs, Gaziantep ilinde yakalanarak hakkında adli işlemler başlatılmıştır. Bahsi geçen hesaptaki şahısların yabancı uyruklu ve yurt dışında yaşayan şahıslar oldukları, dolayısıyla konunun ülkemizle bir bağlantısının bulunmadığı anlaşılmıştır. Y. E. isimli şahsın bu görüntüleri sosyal medya üzerinden elde ederek ülkemizde yaşandığı algısı yaratmak amacıyla paylaştığı belirlenmiştir" denildi.

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