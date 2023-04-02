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  4. Paylaştığı ifadeler çok konuşulacak! Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, "İmam veya halife seçmiyoruz" diyerek 6'lı masaya çağrıda bulundu

Paylaştığı ifadeler çok konuşulacak! Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, "İmam veya halife seçmiyoruz" diyerek 6'lı masaya çağrıda bulundu

02.04.2023 21:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 6'lı masaya çağrıda bulunarak, "Dini söylemler bu seçimin anahtarı olamaz. İmam veya halife seçmiyoruz sonuçta. 6'lı masa da boş laflara cevap vermemeli, yapacaklarını anlatmalı." ifadelerini kullandı.

Paylaştığı ifadeler çok konuşulacak! Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, "İmam veya halife seçmiyoruz" diyerek 6'lı masaya çağrıda bulundu

Açıklamalarıyla gündem olan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, bu kez de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 6'lı masaya dikkat çeken bir çağrıda bulundu.

Özcan, Twitter hesabından paylaştığı bir gönderide şu ifadeleri kullandı:

"Dini söylemler bu seçimin anahtarı olamaz... İmam veya halife seçmiyoruz sonuçta... Ben bir seçmen olarak, 'Halkımın ekonomik sorunları nasıl çözülecek?', 'Orman köylüsü ne kazanacak?' gibi sorulara cevap arıyorum. 6'lı masa da boş laflara cevap vermemeli, yapacaklarını anlatmalı."

ve

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Tanju Özcan Bolu CHP 6'lı masa

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