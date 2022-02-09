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Pek çok probleminizin sebebi kambur bir şekilde oturmanız olabilir! Kambur oturmak ne gibi sorunlara davetiye çıkarıyor?

09.02.2022 17:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Giydiğiniz kıyafetlerin üzerinize tam oturmadığını, zaman zaman baş ağrısı çektiğinizi ve uyku sorunları yaşadığınızı hiç fark ettiniz mi? Özellikle masa başında çalışan kişileri tehdit eden kambur oturma sorunu ile başınız dertte olabilir. Peki, kambur oturmanın estetik sorunlar haricinde sağlığınızı da tehdit ettiğini biliyor muydunuz? Detaylar yazımızda.

Pek çok probleminizin sebebi kambur bir şekilde oturmanız olabilir! Kambur oturmak ne gibi sorunlara davetiye çıkarıyor?

Cep telefonu kullanımının yaygınlaşması ve hareketsiz yaşamla baş gösteren kamburluk tıp dilinde kifoz olarak adlandırılıyor. Okul çağındaki çocuklar da dahil olmak üzere toplumda pek çok kişinin muzdarip olduğu kamburluğun zararlarını duyduğunuzda çok şaşıracaksınız. Detaylara gelin birlikte göz atalım.

DAYANILMAZ BAŞ AĞRILARINA NEDEN OLUYOR

Duruş bozukluğuna bağlı kamburluk, omurga sağlığını tehdit etmesinin yanı sıra boyun kaslarının da gerginleşmesine neden oluyor. Gerilen kaslar, baş ağrılarının meydana gelmesinde tetikleyici bir unsur oluyor.

BAĞIRSAK SAĞLIĞINI OLUMSUZ ETKİLİYOR

Uzun saatler kambur bir şekilde oturmak bağırsaklarınızın florasında ve hareketliliğinde dengesizlikleri meydana getiriyor. Şişkinlik, ağrı, anal kanama gibi sorunları da beraberinde getiren kabızlıktan korunmak için dik duruşun önemi oldukça fazla.

YÜKSEK TANSİYONU TETİKLİYOR

Uzman görüşlerine göre uzun süren kambur bir duruş, göğüs kafesine baskı uygulanması ve aşırı yük binmesine neden oluyor. Göğüs kafesi ve omurga arasında yer alan solunum yolları daralırken nefes alıp vermek son derece zor hale geliyor. Rahat bir nefes alış olmadığında ise yüksek tansiyon probleminden kaçınmak imkansız oluyor.

BEL AĞRILARINA DAVETİYE ÇIKARIYOR

Dik duramamaktan kaynaklanan kamburlukla beraber sırt kasları, göğüs kasları ve bel kaslarına gereksiz yük biniyor. Bu durumda bel öne doğru eğim alırken ne yazık ki bel ağrıları da baş gösterebiliyor. Ayrıca, kambur oturmaktan kaynaklı belde yer alan kasların gerginleşmesi de ağrılara neden olabiliyor.

NEGATİF BİR RUH HALİNE SEBEP OLUYOR

Diğer çalışma arkadaşlarınız ya da aile üyelerinize göre gün sonunda daha yorgun hissetmenizin temel nedenleri arasında kambur duruş yer alıyor. Kambur bir şekilde oturarak tüm günü geçirdiğinizde vücudunuz daha fazla efor sarf ediyor. Gün sonunda ise gereğinden fazla enerji harcayan vücut bitap düşebiliyor. Daima yorgun hissetmek ise duygularınızı ve ruh halinizi de etkileyip sizi negatif ve daha depresif bir hale getirebiliyor.

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