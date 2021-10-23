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  4. Poligonda dehşet! Gözetmenin bir anlık boşluğunda başına ateş etti

Poligonda dehşet! Gözetmenin bir anlık boşluğunda başına ateş etti

23.10.2021 00:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'nın Çankaya ilçesinde, poligonda atış talimi yapan Sinan B., gözetmenin bir anlık boşluğunda tabancayla başına ateş edip, yaşamına son verdi.

Poligonda dehşet! Gözetmenin bir anlık boşluğunda başına ateş etti

Olay, saat 20.00 sıralarında Çayyolu Mahallesi'nde bulunan bir atış poligonunda meydana geldi.

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TABANCAYI BAŞINA DOĞRULTUP ATEŞ ETTİ

Atış eğitimi yapmak için poligona gelen Sinan B., iddiaya göre, gözetmen eşliğinde atış yaptığı sırada tabancayı başına doğrultup ateş etti. Bulut, kanlar içerisinde kalırken gözetmen sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.

HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine gelen ekiplerce yapılan kontrolde Sinan B.'nin hayatını kaybettiği tespit edildi. Polis ekipleri, poligon çalışanlarının ifadelerini aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
İntihar Çankaya Ankara
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