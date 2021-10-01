Polis, hükümlüyü elinden kaçırdı! Vatandaş yakaladı

Olay, akşam saatlerinde Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde meydana geldi.

DİRENSE DE KAÇAMADI

Hakkında kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle aranan; ismi henüz öğrenilemeyen firari hükümlü, polis tarafından yakalanarak sağlık kontrolü için hastaneye getirildi. Elleri kelepçeli olan hükümlü, polis aracından indirildiği sırada kaçmaya başladı. Acil Servis yakınlarında polis tarafından kovalanan hükümlü çevredeki vatandaşlar tarafından yakalanarak polis ekiplerine teslim edildi. Polislere bir süre direnen hükümlü, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü. (DHA)



