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Polise tehdit ve hakaret! "Üniformanı üstünden çıkartacağım müptezel"

20.08.2021 14:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bağcılar’da şüphe üzerine durdurulan araçtaki 3 şüpheli gözaltına alınacakları esnada polis ekiplerine tehdit ve hakaretlerde bulundu. 50’ye yakın suç kaydı bulunan “Panda Ahmet” adlı şahsın kardeşinin polise, “Üniformanı çıkartacağım, müptezel” diyerek küfür ve hakaretler savurduğu anlar kameralara yansıdı. Bağcılar polisi tarafından gözaltına alınan 3 şahıstan 1’i adli kontrol diğer ikisi ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Bağcılar Merkez Mahallesi 738 Sokak üzerinde geçtiğimiz Pazartesi günü uygulama yapan Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Şahısların üst aramalarını yapmak ve GBT’lerini sorgulamak isteyen ekiplere şahıslar, mukavemet göstermeye başladı. Polisin sakin bir şekilde uyarmasına ve görevlerini yaptıklarını belirtmesine rağmen şahıslar, bu kez de sözlü olarak saldırıda bulundu.

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"ÜNİFORMANI ÇIKARTACAĞIM MÜPTEZEL"

Bunun üzerine polis ekipleri, şahısları gözaltına almak istedi ancak şahıslardan biri demir parmaklıklara tutunarak polise direndi. Devam eden tartışmada polis ekiplerine oldukça güçlük çıkartan şahıs, polisin tüm sakinliğine rağmen bu kez de küfür ve hakaretler savurdu. Polis ekiplerine, “üniformanı çıkartacağım, müptezel” diyerek ağır şekilde saldıran şahıs ve beraberindeki 2 şüpheliyle birlikte gözaltına alındı.

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POLİSİN KOLUNDA MORLUKLAR TESPİT EDİLDİ

Şahısların polis ekiplerine saldırdığı o anlar ise kameralara yansıdı. Olayın ardından saldırıya uğrayan polis memurlarından U.K., kolundaki darp izleri nedeniyle hastaneden sağlık raporu aldığı öğrenildi. Polis memurları kendilerine mukavemet ederek direnen, tehdit ve hakarette bulunan şahıslardan da ayrıca şikayetçi oldu.

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SALDIRGAN, ÇETE LİDERİNİN KARDEŞİ ÇIKTI

Olayın ardından gözaltına alınan ve polise tehdit ve hakaretlerde bulunan şahsın, çeşitli suçlardan emniyette 27 adet kaydı bulunan Nevzat Ö. (42) olduğu tespit edildi. Ayrıca şahsın, 4 sene önce tutuklanan 50’ye yakın suç kayıtlı “Panda” lakaplı oto hırsızlığı çetesi lider Ahmet Ö.’nün kardeşi olduğu ortaya çıktı.

SERBEST KALDILAR

Emniyette ifadeleri alınan suç makinesi Nevzat Ö., Bedirhan P. (25) ve Talha Ö. (17) adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye sevk edilen Nevzat Ö. adli kontrol şartıyla, Bedirhan P. savcılık talimatıyla, Talha Ö. ise mahkemece serbest bırakıldı.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
polis İstanbul
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