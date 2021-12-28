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  4. Polisler son anda fark etti! Karakolda kabloyla kendisini korkuluğa astı

Polisler son anda fark etti! Karakolda kabloyla kendisini korkuluğa astı

28.12.2021 00:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın’ın Didim ilçesinde hırsızlık şüphesiyle gözaltına alınan şahıs, emniyetteki avukat odasında intihara teşebbüs etti. Şüpheli hastaneye kaldırılırken, ailesi emniyet güçlerinden şikayetçi olacağını açıkladı.

Polisler son anda fark etti! Karakolda kabloyla kendisini korkuluğa astı

Edinilen bilgiye göre, 17 Aralık Perşembe günü Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri bir inşaattan demir çalındığı ihbarı üzerine bölgeye gitti. Yapılan çalışmalarda olay bölgesinde daha önceden de hırsızlık kaydı bulunan 26 yaşındaki C.A. gözaltına alındı.

KABLO İLE KENDİSİNİ CAM KORKULUĞA ASARAK İNTİHARA KALKIŞTI

Gözaltına alınan şahıs, Didim Emniyet Müdürlüğüne getirildi. İddiaya göre avukat görüşme odasına alınan C.A., odada bulunan kablo ile kendisini cam korkuluğa asarak intihara kalkıştı. Kısa süre sonra olayı fark eden emniyet güçleri şahsı kurtarıp, sağlık ekiplerine haber verdi.

Didim Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından Söke Devlet Hastanesine sevk edilen C.A., yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.

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AİLE EMNİYET GÜÇLERİNDEN ŞİKAYETÇİ

Olayın ardından basına açıklamalarda bulunan şüphelinin babası Hasan Pangal, “Benim 3 evladım var. Ben yurt dışında olduğum sürede C. dünyaya gelince annesi kendi soyadını veriyor. Olayın meydana geldiği gün ise C., ’hırsızlık ihbarı var’ diye gözaltına alınıyor. Gözaltına alındıktan sonra avukat odasına konuluyor. Orada sözde kablo ile intihar ediyor. Benim oğlum intihar edecek biri değil. Ayrıca emniyetin avukat odasında kablonun ne işi var. Olay anıyla ilgili bize kamera görüntüleri de verilmedi. Benim oğlum 15 dakikada nasıl bu hale geldi. 11 gündür Söke’de yoğun bakımda ve bitkisel hayatta. Biz bu olayın sorumlularının ortaya çıkartılmasını istiyoruz. Emniyet yetkilileri olayda ihmal var diyor, böyle ihmal olamaz. Bu konuda cumhuriyet savcılığına şikayetçi olacağım. Gerekirse İçişleri Bakanlığına kadar gidip hakkımı arayacağım" dedi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi. (İHA)

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