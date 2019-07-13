Pompalı tüfekle dehşet saçan Sezai İsanç'a ağırlaştırılmış müebbet ve 20 yıl hapis

Olay, 2016 yılının Ekim ayında, merkez Osmangazi ilçesi Küçükbalıklı Mahallesi'nde meydana geldi. 'Uyuşturucu ticareti yapmak' ve 'adam yaralama' suçlarından poliste kaydı bulunan Sezai İsanç, internetten 350 liraya satın aldığı pompalı tüfeği denemek için sokağa çıktı. İsanç, çuvaldan çıkardığı tüfekle çevreye rastgele ateş etmeye başladı. Bu sırada kahvenin önünde çay içen Doğukan Avcı (15) ve arkadaşı Mustafa Paşa (17), vücutlarına isabet eden saçmalarla ağır yaralandı. İki arkadaş, kahvedekiler tarafından Dr. Ayten Bozkaya Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Sırtına ve karın boşluğuna isabet eden saçmalarla ağır yaralanan Doğukan Avcı, tüm müdahaleye karşın kurtarılamadı. Mustafa Paşa'nın ise bir bacağı sakat kaldı.

'ÇOCUKLARI YARALADIĞIMI GÖRÜNCE KORKUP KAÇTIM'



Olayın ardından tutuklanan Sezai İsanç hakkında Bursa 5’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde ‘Kasten öldürme’ ve ‘kasten yaralama’ suçlarından 2 kez müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Davanın karar duruşmasına Sezai İsanç, taraf avukatları, Doğukan Avcı’nın babası Mustafa Avcı ve Mustafa Paşa’nın babası Abdullah Paşa katıldı.