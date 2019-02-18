Portekiz hükümetinde 4 yılda 4. kabine değişikliği

MADRİD (AA) - Portekiz'de 4 yıldır iktidarda olan sosyalist azınlık hükümetinin Başbakanı Antonio Costa, 4. kez kabinesinde değişikliğe gitti.

Başbakan Costa, daha önce kişisel gerekçelerle yaptığı kabine değişikliğini bu kez 26 Mayıs'taki Avrupa Parlamentosu (AP) seçimleri nedeniyle gerçekleştirdi.

AP seçimlerinde Sosyalist Parti'nin (PS) liste başı adayı Planlama Bakanı Pedro Marques ve 2. sırada aday gösterilen Modernleşme ve Başkanlık Bakanı Maria Manuel Leitao Marques, görevlerinden alındı.

Başbakan Costa, seçim kampanyasıyla hükümetteki görevlerini birlikte yürütmekten kaynaklanabilecek eleştirileri önlemek için 2 bakan hakkında bu kararı aldığını söyledi.

İki bakanın yerine 3 yeni bakan atandı. Mariana Vieira da Silva Başkanlık Bakanı, Nelson de Souza AB Fonları Bakanı ve Pedro Nuno Santos da Altyapı Bakanı oldu.

Sol Blok ve Komünist Parti'nin dışarıdan desteğiyle 2015 Kasım'dan bu yana iktidarda olan sosyalist hükümette şimdiye kadar sadece 10 bakan yerini korudu.

Öte yandan ülkedeki 4. büyük siyasi parti olan muhalefetteki sağ görüşlü Demokratik ve Sosyal Merkez-Halk Partisi (CDS-PP), sosyalist hükümete karşı yarın mecliste güvensizlik önergesi sunacağını duyurdu.