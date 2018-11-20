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Portekiz'de yol çöktü: 2 ölü, 4 kayıp

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.11.2018 00:59 | Son Güncelleme

Portekiz'de yol çöktü: 2 ölü, 4 kayıp

MADRİD (AA) - Portekiz'in güneyde İspanya sınırı yakınlarındaki Borba yerleşim yerinde yolun çökmesi sonucu en az 2 kişinin öldüğü, 4 kişinin kaybolduğu bildirildi.

Sivil Koruma ekipleri gazetecilere verdiği bilgide, yolun çökmesi sonucu iki araç, bir kazı makinesi ve yoldaki birkaç kişinin toprak altında kaldığını belirtti.

Acil sağlık müdahale ekibi INEM'e bağlı yetkililer, kazı makinesindeki 2 kişinin cesedinin çıkarıldığını, en az 4 kişinin kayıp olduğunu bildirdi.

Arama ve kurtarma çalışmaları için bölgeye 43 itfaiye görevlisi, 14 kazı aracı, bir sağlık helikopterinin sevk edildiği açıklandı.

Sivil Koruma Genel Sekreteri Jose Artur Neves, "büyük zorlukla" yürütülen ve gece ara verilen çalışmalara sabah devam edeceklerini vurguladı.

Yolun eski olduğu ve son günlerde etkili olan yağışlar nedeniyle çökmüş olabileceği öne sürüldü.

Öte yandan İspanya'da da etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle 83 yaşındaki bir kadın hayatını kaybetti, toplam 136 bin öğrencinin eğitim gördüğü çok sayıda okulda eğitime ara verildi ve ulaşımda aksamalar yaşandı.

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çökme Portekiz yağış yol

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