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Prenses Diana'nın unutulmaz anları ve yıllar sonra bile devam eden eşsiz kombinleri

26.09.2022 13:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bazı kadınlar var ki yaşadıkları dönemlerde oluşturdukları kombinler ile günümüzde bile konuşulmaya devam ediyorlar. Zarafet denilince akla gelen Prenses Diana'da bu kadınlar arasında yer alıyor. Prenses Diana'nın akıllara kazınan eşsiz stilinden örnek alarak kendi kombinlerinizi değiştirebilirsiniz.

Prenses Diana'nın unutulmaz anları ve yıllar sonra bile devam eden eşsiz kombinleri

1997 yılında 36 yaşındayken hayatını kaybeden Prenses Diana hem yaşadığı dönemde hem de günümüzde kendinden söz ettirmeyi başaran isimler arasında. Gerek aile yaşamı gerekse tarzı ile ilgi çeken Prenses Diana'nın yaptığı kombinler birçok kadının kombin yaparken onu örnek almasını sağlayabiliyor.

Zarif ve kaliteli kombinleri tercih eden Diana, kullandığı parçaları oldukça düz parçalardan seçmiş. Elbiselerde genel olarak midi boy tercih eden Diana, günümüzde tekrardan moda olan bisikletçi taytlarını da sık sık kombinlerine dahil etmiş. Özel günlerde kullandığı aksesuarlar elbiselerini çok daha çarpıcı hale getirmiş. İşte Prenses Diana'nın unutulmaz anları ve kombinleri...

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Prens Charles ve Leydi Diana Spencer, Şubat 1981'de, Diana'nın safir nişan yüzüğüne uygun bir tonda şık bir etek takımı ve kedi fiyonklu bluz giydiği nişanlandıklarını duyurdular.

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Yeni nişanlı çift, 1981 yılının Mart ayında ilk kez halk önüne çıkmaya başladı ve Diana, gelinliğini tasarlamaya devam edecek olan David ve Elizabeth Emanuel'in siyah straplez elbisesini giyerek tüyleri karıştırdı.

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Diana, düğününden önce Balmoral'a yaptığı bir gezi sırasında trikolara olan tutkusunu gösterdi.

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Diana'nın kara koyun olarak adlandırılan bu kazağı günümüzde de birçok marka tarafından tasarlanmaya devam ediyor.

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29 Temmuz 1981'de Diana, kraliyet düğünleri tarihindeki en uzun trene sahip David ve Elizabeth Emanuel imzalı, kabarık kollu, ikonik bir gelinlik giyerek "yapıyorum" dedi.

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Yeni evli, Balmoral'daki balayında büyük boy kareli bir bomber ceket ve uyumlu bir etek giyerek en iyi ülke kıyafetlerini giydi.

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Prenses, 1981'deki bir etkinlikte omuzları açık ışıltılı bir Bellville Sassoon elbisesiyle Uyuyan Güzel'e benziyordu ve kestirmesi sarayın ertesi gün Prens William ile hamileliğini duyurmasını istedi.

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Diana, Avustralya turu sırasında pembe bir elbise ve düğün tacı ile omuzlarında bağları olan pembe bir elbise giymişti.

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Diana, 1985'te Avustralya'ya yaptığı bir geziden sonra yanlışlıkla alnına takılan saç bantları için bir trendi ateşledi - ancak efsaneye göre elmas ve zümrüt gerdanlığı başına takmaya çalışırken sıkıştı ve ikna oldu.

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Galler Prensesi, 1985 Beyaz Saray yemeğinde John Travolta ile dans ettiğinde manşetlere çıktı; giydiği omuzları açık kadife Victor Edelstein elbisesi bile "Travolta elbisesi" olarak tanındı.

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Bugünlerde herkes motorcu şortlarını sweatshirt'lerle giyiyor olsa da, her şeyi başlatan Prenses Diana'dır ve ikonik Virgin Atlantic bisiklet yakası, kadınların kopyalamak için favorisi olmaya devam etmektedir.

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Diana, 1987 Cannes Film Festivali'nde mavi askısız Catherine Walker elbisesiyle eşleşen bir eşarp ile zarif görünüyordu.

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Prenses, 1988 polo maçında ilginç kazaklarından birini daha giydi ve onu gevşek bir blazer, beyzbol şapkası ve binici botlarıyla eşleştirdi.

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Belki de en ünlü kıyafetlerinden biri, Prens Charles'ın televizyonda zina yaptığını kabul ettikten sonra Kasım 1994'te giydiği "intikam elbisesi". Christina Stambolian tarafından tasarlanan cesur kadın kıyafeti, Charles sonrası daha cesur stilinin başlangıcını işaret ediyordu.

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