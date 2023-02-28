HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Prof. Dr. Canan Karatay tehlikeye karşı uyardı! Zeytini sakın böyle yemeyin! Kısırlığa yol açıyor

Prof. Dr. Canan Karatay tehlikeye karşı uyardı! Zeytini sakın böyle yemeyin! Kısırlığa yol açıyor

28.02.2023 09:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahvaltıda yediğimiz gıdalar tüm günümüzü ve sağlığımızı etkiliyor. Bu sebeple yediğimiz gıdaların sağlıklı olmasına dikkat etmemiz gerekiyor. Bazen gıdaların daha sağlıklı olacağını düşünerek onlara yaptığımız işlemler oldukça riskli durumlara neden olabiliyor. Prof. Dr. Canan Karatay zeytini yanlış tüketmenin kısırlığa neden olabileceğini belirterek uyardı.

Prof. Dr. Canan Karatay tehlikeye karşı uyardı! Zeytini sakın böyle yemeyin! Kısırlığa yol açıyor

Zeytin kahvaltıda en sık tüketilen gıdalar arasında yer alıyor. Sevilerek tüketilen zeytinlerin birçok farklı çeşidi bulunuyor. Zeytinleri yemeden önce onlara yapılan işlemler zeytinin tadının ve yapısının değişmesine sebep olabiliyor. Sağlık konusunda bilgilendirici açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Canan Karatay, toplumda en sık yapılan bir alışkanlığın zeytinin riske yol açtığını belirtti.

SAKIN TEMİZLEMEYİN

Ekran görüntüsü 2023-02-28 090658

Prof. Dr. Canan Karatay, "Sağlıklı, yağlı, kristal kaya tuzlu peynir, zeytin yemezseniz, suya koyup onları tuzunu çıkartıyorum derseniz kısır kalırsınız. Bir de üstüne çamaşır suları, bulaşık suları, yüzey temizleyiciler... Yok böyle bir şey, hepsinin içinde zehir var. Evler temiz olmayacak, kirli yaşayacağız temiz yiyeceğiz" dedi.

ZEYTİNİN FAYDALARI

1. GÖZ SAĞLIĞINI KORUR

Zeytin, içerisinde bulunan bol miktardaki A vitamini sayesinde, gözde bulunan retinaya etki eder. Genellikle yaşlılarda görülen kataraktın oluşumunu engeller. Yaşlanmaya bağlı olarak oluşan, glokom, maküla dejenerasyonu gibi bazı göz rahatsızlıklarına karşı koruyucu etkisi bulunur. Günlük bir bardak zeytin tüketimi, göz sağlığı için büyük önem taşıyan A vitamini ihtiyacının %10'unu karşılar. Böylece gözlerin gece, ışığı ve karanlığı seçerek daha iyi görmesini sağlar.

2. KALP HASTALIKLARININ OLUŞUMUNU ÖNLER

Serbest radikallerin kolesterolü oksitlemesi sonucu kan damarlarında hasar oluşur, arterlerde ise yağ birikimi olur. Bunlara bağlı olarak kalp krizi geçirme riskinde artış meydana gelir. Zeytin, içerdiği antioksidan sayesinde kolesterolün normal düzeye inmesini sağlar. LDL denilen kötü kolesterolü düşürür ve iyi kolesterol olan HDL'nin ise yükselmesini sağlar. Böylece kolesterole bağlı oluşabilecek damar tıkanıklığını da önlemiş olur. Kalp, damar sağılığını korumak için mutlaka bu besinin tüketilmesi gerekir. Kalpte oluşan ritm bozukluğu hastalığına da iyi gelir.

Ekran görüntüsü 2023-02-28 090713

3. KANSERE KARŞI KORUR

Hücreler, kronik inflamasyon ve aşırı oksidatif strese maruz kaldığında, hücre kanseri görülme riskini artırır. Zeytinde bulunan antienflamatuar ve antioksidan, insan sağlığı için zararlı olan bu tür durumlardan koruyarak, kansere karşı doğal koruma sağlamış olur. İçerdiği E vitamini sayesinde, hücrelerin korunmasını sağlar. Aynı zamanda DNA için gerekli olan nadir besinler arasında yer alır.

4. SİNDİRİMİ KOLAYLAŞTIRIR

Zeytinyağı, pankreas ve safra hormonlarının doğal bir şekilde salgılanmasını sağladığından safra taşı oluşma riskini azaltır. İçerdiği doymamış yağ oranı ve E vitamini sayesinde sindirimi kolaylaştırır. Düzenli olarak tüketilen zeytin, kolon kanserinin oluşum riskini ise azaltır. Gastrit ve ülser gibi hastalıklara karşı da koruyucu etkisi bulunup, kabızlığa iyi gelir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Karaciğerinizin büyük tehlikede olduğunu gösteren önemli işaretKaraciğerinizin büyük tehlikede olduğunu gösteren önemli işaret
İzmir'de korkutan deprem! AFAD duyurduİzmir'de korkutan deprem! AFAD duyurdu
İstanbul'dan deprem göçü: Talep patladı! Buralara taşınıyorlarİstanbul'dan deprem göçü: Talep patladı! Buralara taşınıyorlar
Anahtar Kelimeler:
zeytin kısırlık tuz Canan Karatay fayda kısır prof dr canan karatay zehir

En Çok Okunan Haberler

Ömer’in yıldızı Selahattin Paşalı’nın eşi güzelliğiyle büyüledi! “Ne şanslı adamsın”

Ömer’in yıldızı Selahattin Paşalı’nın eşi güzelliğiyle büyüledi! “Ne şanslı adamsın”

Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın verdiği cevap gündem oldu

Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın verdiği cevap gündem oldu

Cezaevinden çıkar çıkmaz dehşet saçtı! Sokak ortasında kan donduran görüntüler

Cezaevinden çıkar çıkmaz dehşet saçtı! Sokak ortasında kan donduran görüntüler

İzmirliler geceyi sokakta geçirdi!

İzmirliler geceyi sokakta geçirdi!

EYT ile milyonlara emeklilikte son viraj: Bugün saat 15.00'te...

EYT ile milyonlara emeklilikte son viraj: Bugün saat 15.00'te...

O şehri uyardı! Büyük bir deprem olacak mı? 'Tehlike yaklaştı'

O şehri uyardı! Büyük bir deprem olacak mı? 'Tehlike yaklaştı'

İlginizi Çekebilir

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

Daha iyi temizleyen hangisi? Robot süpürge mi yoksa el süpürgesi mi? İşte yanıtı!

Daha iyi temizleyen hangisi? Robot süpürge mi yoksa el süpürgesi mi? İşte yanıtı!

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Ağız sağlığı için normal diş fırçası mı yoksa elektrikli diş fırçası mı? İşte yanıtı!

Ağız sağlığı için normal diş fırçası mı yoksa elektrikli diş fırçası mı? İşte yanıtı!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.