Prof. Dr. Canan Karatay tehlikeye karşı uyardı! Zeytini sakın böyle yemeyin! Kısırlığa yol açıyor

Zeytin kahvaltıda en sık tüketilen gıdalar arasında yer alıyor. Sevilerek tüketilen zeytinlerin birçok farklı çeşidi bulunuyor. Zeytinleri yemeden önce onlara yapılan işlemler zeytinin tadının ve yapısının değişmesine sebep olabiliyor. Sağlık konusunda bilgilendirici açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Canan Karatay, toplumda en sık yapılan bir alışkanlığın zeytinin riske yol açtığını belirtti.

SAKIN TEMİZLEMEYİN

Prof. Dr. Canan Karatay, "Sağlıklı, yağlı, kristal kaya tuzlu peynir, zeytin yemezseniz, suya koyup onları tuzunu çıkartıyorum derseniz kısır kalırsınız. Bir de üstüne çamaşır suları, bulaşık suları, yüzey temizleyiciler... Yok böyle bir şey, hepsinin içinde zehir var. Evler temiz olmayacak, kirli yaşayacağız temiz yiyeceğiz" dedi.

ZEYTİNİN FAYDALARI

1. GÖZ SAĞLIĞINI KORUR

Zeytin, içerisinde bulunan bol miktardaki A vitamini sayesinde, gözde bulunan retinaya etki eder. Genellikle yaşlılarda görülen kataraktın oluşumunu engeller. Yaşlanmaya bağlı olarak oluşan, glokom, maküla dejenerasyonu gibi bazı göz rahatsızlıklarına karşı koruyucu etkisi bulunur. Günlük bir bardak zeytin tüketimi, göz sağlığı için büyük önem taşıyan A vitamini ihtiyacının %10'unu karşılar. Böylece gözlerin gece, ışığı ve karanlığı seçerek daha iyi görmesini sağlar.

2. KALP HASTALIKLARININ OLUŞUMUNU ÖNLER

Serbest radikallerin kolesterolü oksitlemesi sonucu kan damarlarında hasar oluşur, arterlerde ise yağ birikimi olur. Bunlara bağlı olarak kalp krizi geçirme riskinde artış meydana gelir. Zeytin, içerdiği antioksidan sayesinde kolesterolün normal düzeye inmesini sağlar. LDL denilen kötü kolesterolü düşürür ve iyi kolesterol olan HDL'nin ise yükselmesini sağlar. Böylece kolesterole bağlı oluşabilecek damar tıkanıklığını da önlemiş olur. Kalp, damar sağılığını korumak için mutlaka bu besinin tüketilmesi gerekir. Kalpte oluşan ritm bozukluğu hastalığına da iyi gelir.

3. KANSERE KARŞI KORUR

Hücreler, kronik inflamasyon ve aşırı oksidatif strese maruz kaldığında, hücre kanseri görülme riskini artırır. Zeytinde bulunan antienflamatuar ve antioksidan, insan sağlığı için zararlı olan bu tür durumlardan koruyarak, kansere karşı doğal koruma sağlamış olur. İçerdiği E vitamini sayesinde, hücrelerin korunmasını sağlar. Aynı zamanda DNA için gerekli olan nadir besinler arasında yer alır.

4. SİNDİRİMİ KOLAYLAŞTIRIR

Zeytinyağı, pankreas ve safra hormonlarının doğal bir şekilde salgılanmasını sağladığından safra taşı oluşma riskini azaltır. İçerdiği doymamış yağ oranı ve E vitamini sayesinde sindirimi kolaylaştırır. Düzenli olarak tüketilen zeytin, kolon kanserinin oluşum riskini ise azaltır. Gastrit ve ülser gibi hastalıklara karşı da koruyucu etkisi bulunup, kabızlığa iyi gelir.

