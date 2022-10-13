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Prof. Dr. Canan Karatay uyardı: "Evlerinize sokmayın! En büyük zehir bunlar"

13.10.2022 11:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Evin temizliği sağlık için büyük önem taşıyor. Temizlikte kullanılan malzemeler de sağlığı etkileyen etkenler arasında bulunuyor. Prof. Dr. Canan Karatay temizleyicilerin içerisinde bulunan kimyasalların sağlık üzerindeki etkilerini anlatarak ev hanımlarını uyardı.

Prof. Dr. Canan Karatay uyardı: "Evlerinize sokmayın! En büyük zehir bunlar"

Uzmanlar deterjanların ne kadar zararlı olduğunu her fırsatta belirtiyorlar. Ancak sadece kullanılan deterjanlar değil bulaşık süngeri gibi temizlik malzemeleri de oldukça zararlı sonuçlara yol açabiliyor. Genellikle besinlerle alakalı tavsiyelerde bulunan Canan Karatay bu sefer temizlik ürünleriyle ilgili kritik uyarıda bulundu. Hanımlarına seslenen Prof. Dr. Canan Karatay, “Hanımlar fıttırmış, kusura bakmasınlar" diyerek o ürünleri evinize bile sokmayın uyarısında bulundu.

EN BÜYÜK ZEHİR DETERJANLAR

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Ev hanımlarının temizlik için kullandığı ürünlerle ilgili konuşan Canan Karatay, “Evler deterjanla dolu. En büyük zehir bunlar! Evlerinize sokmayın” uyarısında bulundu. Bulaşık süngerlerinin de tehlike saçtığını söyleyen Karatay, sık sık değiştirilmesini vurguladı.

DETERJAN MİKROPLARI ÖLDÜRMEZ

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Ev hanımlarını üstüne basa basa uyaran Prof. Dr. Canan Karatay, sünger yerine bez kullanmalarını tavsiye etti. Deterjanlar konusunda da önemli açıklamalar yapan Karatay, şu ifadeleri kullandı:
“Biz evde sünger kullanmıyoruz, bez kullanıyoruz, bezi sürekli yıkıyoruz. Bulaşık süngerlerindeki mikroplar çok sıcak suda ölür. Sıcak suda ne bakteri kalır ne virüs. Deterjan öldürmez, sıcak su öldürür. Dikkat edilmeli, bulaşık süngerlerini sık sık değiştirmek gerekli.

MİKROP VE BAKTERİLERDEN ÇOK DAHA TEHLİKELİ

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Hanımlar deterjan kullanımı konusunda fıttırmış zaten, kusura bakmasınlar. Deterjanlar mikrop ve bakterilerden çok daha tehlikeli. Sünger bir yana evler zaten deterjanla dolu. En büyük zehir bunlar! Evlerinize sokmayın.”

DETERJANLARI ÇÖPE ATIN

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Bu ürünlerin DNA'mızı bozan kimyasallardan üretildiğini belirten Canan Karatay, “Deterjan ve dezenfektanlarda bulunan kimyasallar vücuttaki hücrelerin DNA’sını bozuyor. Bütün hastalıkların temelinde de vücuttaki DNA’nın bozulması var. Bu nedenle deterjanları çöpe atın. Çamaşırları sodyum bikarbonat ile yıkayın.

BULAŞIKLARI SABUNLA YIKAYIN

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Bulaşıkları da makinede değil normal sabunla yıkayın. Evde kullanılan temizlik malzemeleri sadece çarşaflarda vs. kalmıyor, havaya da karışıyor ve biz bunları soluyoruz, vücut o zehir içeri girmesin diye burnu tıkıyor. Vücut kendini böyle koruyor.”

DOĞAL ÇAMAŞIR DETERJANI YAPIMI

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Malzemeler

  • 1 litre su
  • 1 su bardağı çamaşır sodası
  • yarım su bardağı sabun tozu (zeytinyağı kokulu olabilir)
  • yarım su bardağı boraks

Yapılışı

Doğal çamaşır deterjanı yapmak için 1 litre suyu kaynatın. Kaynayan su içine çamaşır sodası, boraks ve sabun tozunu ilave edin. İyice karıştırın. Bu karışımdan yarım çay bardağı kadarını çamaşır makinenizin deterjan bölümüne koyun. Çamaşırlarınızı güvenle yıkayın

DOĞAL BULAŞIK DETERJANI YAPIMI

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Malzemeler

  • 1 bardak kaynar su
  • 1 tatlı kaşığı boraks
  • 1 tatlı kaşığı karbonat
  • 1 su bardağı sabun tozu

Yapılışı

Tüm malzemeleri iyice karıştırın. Macun kıvamına gelince normal bulaşık deterjanınızı kullandığınız gibi bulaşık süngeri yardımı ile kullanabilirsiniz.

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