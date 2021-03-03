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Prof. Dr. Hasan Sözbilir: Yunanistan depremi İzmir faylarını tetikleyebilir

03.03.2021 16:13 | Son Güncelleme:
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Prof. Dr. Hasan Sözbilir: Yunanistan depremi İzmir faylarını tetikleyebilir

Yunanistan'da yaşanan depremle ilgili, İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü ve Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir, "Bu bölgede depremler birbirini tetikleyecek şekilde oluyor. Bizim tarafa doğru geldiğimizde Kuşadası tarafında, Büyük Menderes havzasındaki fayların tabi ki bu depremlerle birlikte tetiklenme olasılıkları var. " ifadelerini kullandı.

Yunanistan'ın Larisa şehrinde meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremi değerlendiren İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü ve Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir, "Bu bölgede depremler birbirini tetikleyecek şekilde oluyor. Bizim tarafa doğru geldiğimizde Kuşadası tarafında, Büyük Menderes havzasındaki fayların tabi ki bu depremlerle birlikte tetiklenme olasılıkları var. Aynı zamanda Samos Fayı’nın düşen bloğunda Tuzla, Gülbahçe, Seferihisar gibi faylarımız var. Bunların da tetiklenme tehlikesi var" dedi.

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"SİSMİK ETKİNLİK SÖZ KONUSU"

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi verilerine göre; Yunanistan'ın Larisa kenti yakınlarında saat 13.16'da 6.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, komşu Yunanistan'da korku yarattı. Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü ve Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir, depremle ilgili bilgi verdi. Özellikle son 1 yılda bölgede deprem aktivitesinin arttığını belirten Prof. Dr. Sözbilir, Girit Adası'ndan geçen büyük faya dikkat çekti. Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Girit Adası ile Marmara Denizi arasındaki bölgede yani Ege Denizi'nde ciddi bir sismik etkinliği söz konusu olduğunu vurguladı. Prof. Dr. Sözbilir, "3,5 veya 4 aydır depremler olmaya başladı. Bu da bölgenin önemli bir gerilim etkisi altında olduğunu gösterir" dedi.

"TETİKLENME OLASILIKLARI VAR"

Yunanistan'da gerçekleşen 6.2'lik depremin İzmir faylarını tetikleyip, tetiklemeyeceği yönünde de Prof. Dr. Hasan Sözbilir, şunları ifade etti:
“İzmir'de yıkıma neden olan 6.6 büyüklüğündeki deprem, Samos Fayı'ndan kaynaklandı. Bugün meydana gelen deprem de aslında Samos Fayı'nın devamında olan, ona komşu olan faylarda meydana geldi. Bu zonda birden fazla fay var. Birbirlerini tetiklediğini anlıyoruz. Midilli Fayı'nı da aslında bu fay sistemi içerisinde değerlendiriyoruz. Bu bölgede depremler birbirini tetikleyecek şekilde oluyor. Bizim tarafa doğru geldiğimizde Kuşadası tarafında, Büyük Menderes Havzası'ndaki fayların tabii ki bu depremlerle tetiklenme olasılıkları var. Aynı zamanda Samos Fayı'nın düşen bloğunda Tuzla, Gülbahçe, Seferihisar gibi faylarımız var. Bunların da tetiklenme tehlikesi var."

Prof. Dr. Sözbilir, İzmir'deki fayların 7.2 büyüklüğünde deprem üretebildiği de kaydetti. (DHA)

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