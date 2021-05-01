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Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: 17 gün boşa kapanmış oluruz

01.05.2021 10:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, tam kapanma sürecinin sonunda yaşanabileceklere işaret ederek, "Umarım, 17 gün bittiğinde 18'inci günde eski hayatımıza hemen geri dönmeyiz. O zaman 17 gün boşa kapanmış oluruz." dedi.

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: 17 gün boşa kapanmış oluruz

Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, DHA'ya yaptığı açıklamada, mutant virüs vakalarındaki artışın ardından virüse bağlı hamile kadın ölümlerinin de arttığını belirtti. Prof. Dr. Ceyhan, "Gebelik zaten çocuğu anne karnında taşıyabilsin, diye bağışıklığın baskılandığı bir dönemdir. Dolayısıyla bağışıklığı baskılayan ilaç alan bir kişi ya da kanser hastalığı tedavisi için ilaç alan bir kişide ortaya çıkan bağışıklık eksikliği gibi düşünmek lazım. Mutant virüs gerçekten çok sayıda gebenin ölümüne ve birçoğunda karnındaki bebek ile birlikte kaybına yol açıyor" diye konuştu.

"GEBELER İLK 3 AYDAN SONRA AŞILANMALI"

Prof. Dr. Ceyhan, gebelerin ilk 3 aydan sonra koronavirüse karşı aşılanmaları gerektiğini belirterek, "Mutant virüs problemi ortaya çıkmadan önce biz gebelere, gebelik sonrasına aşılama önerirken, şimdi mutlaka özellikle gebeliğin ilk 3 ayı bittikten sonra hemen aşılanmalarını istiyoruz. Bu sadece koronavirüste görülen bir durum değil aynı şey gripte de görülür. Gribin de aynen bu şekilde bir tipi yaygın olduğu zaman daha çok yaşlılar etkilenir ve ölür. Ama H1N1 dediğimiz başka bir tipi sık görülürse orada daha çok çocuklar ve genç yetişkinler etkilenir ve gebe ölümleri orada da görülür. Gebelerin kendilerinin risk grubunda olduğunu düşünmesi ve kendisini mutlaka koruması gerekir. İki temel kural var; mesafe ve maske. Eğer 2 metre mesafeyi korumaya dikkat ederseniz, maskenizi özellikle insanlara 2 metreden daha yakınken takarsanız ve günlük kullandığımız maskelerin virüsü taşıyorsak etkili olduğunu bilmeliyiz. Virüs birinin ağzından, burnundan çıktıysa bizi korumayacağını da bilerek, herkesin maske takmasını sağlayabilmeliyiz. Bunun dışında bir de aşı ve çok fazla kalabalıklara girmeyecekler" dedi.

"17 GÜN BOŞA KAPANMIŞ OLURUZ"

Prof. Dr. Ceyhan, tam kapanmaya ilişkin de uyarılarda bulunarak, "Umarım, 17 gün bittiğinde 18'inci günde eski hayatımıza hemen geri dönmeyiz. O zaman 17 gün boşa kapanmış oluruz. Hemen çok kısa sürede vaka sayıları eski düzeylerine gelir. Bizim ne yapıp ne edip insanlara iyi anlatıp, hem aşılamayı bu dönemde sağlamamız lazım hem de insanları alınacak tedbirler konusunda ikna etmemiz lazım. Maalesef bazı eksiklikler olduğunu yollar ve marketlerdeki tablodan görüyoruz" diye konuştu.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Mehmet Ceyhan tam kapanma

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