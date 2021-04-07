Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Mutantın yayılımını önlemek için seyahat kısıtlamasını uygulamak zorundayız

Türkiye'nin koronavirüs tablosu açıklandı. Açıklanan tabloda vaka sayısında endişelendiren bir artış yaşandı ve vaka sayısı 55 bine yaklaştı. Koronavirüs salgınıyla ilgili olarak CNN TÜRK ekranlarına bağlanan Prof. Dr. Mehmet Ceyhan dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'ın açıklamalarından satır başları: Bir yandan virüs mutant hale geldi daha hızlı bulaşıyor, bir yandan yapılanlar yeterli gelmiyor. Şimdi bu Türkiye muntatı mı bilmiyoruz ama İngiltere mutantı yetiyor zaten. Daha hızlı ve kolay bulaştığını biliyoruz. Şimdi önemli olan nokta ne yapmamız gerektiği. Açıkçası bunu üç başlıkla ele almak lazım. Bir tanesi bizim kendi vatandaş olarak yapacağımız şeyler. İkincisi devletin alacağı yöntemler var üçüncüsü de aşılama. Bunun dışında başka yöntem yok. Bizim vatandaş olarak maske mesafe kuralı dışında çok fazla bir şey de yok. Buna yeteri kadar uymadık. Devletin alacağı önlemler ön plana çıkıyor. Biz geçen ilkbaharda çok tartıştık, bunlar çok bilinmeyen şeyler değil, seyahat ve belli dönemlerde sokağa çıkma yasakları. Bütün yaş gruplarına herkese uygulanacak bir şey. Kademeli mesafe toplu taşımadaki kalabalığı önlemek için. Bunlar yapılmadan durduramayız bunu.

Son Dakika: 7 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı "SEYAHAT KISITLAMASINI UYGULAMAK ZORUNDAYIZ" Toplu taşımada yaşanılan temaslar, biz kademeli mesafe uygulamasına geçmiştik. Kamu sektörü uyguladı ama özel sektör uymadı. Ne Ramazan'da ne de şu anda uygulanan tedbirlerde var. Diğer önemli nokta mutantın yayılımını önlemek için seyahat kısıtlamasını uygulamak zorundayız. Fransa'da 60 binlik günlük vaka sayısına ulaşıldı ve okullar kapandı. İsrail'de de okullar kapalı. İsrail'de parti denilen kutlama bilgileri yanlış. İsrail şu anda hangisinden başlasak diye normalleşmeyi tartışıyorlar. "KORONAVİRÜSÜN ETKİSİ AZALDI" İDDİALARI Daha önceki artış dönemindeki sayılara baktım hepsinde de ağır hastaların sayısı hep vaka artışlarını takip etmiş. Şu andaki bilgilerimizle öyle görünüyor. 11 makale buldum bu konuyla ilgili. Daha hafif seyrettiğine dair hiçbir gözlem yok. Ağır hasta dediğiniz zaman farklı tanımlar kullanıyorsunuz. Ölüm sayısı dediğiniz zaman her ülkede Kovid'den öldü sayısı farklı kriterlerle konuluyor o yüzden farklı ülkelerle kıyaslamak zor. Ama ölüm sayısındaki artış hızına bakıyorum. Ağır hasta sayısındaki artış hızına bakıyoruz iyi görünmüyor. Her şeyi basit formülle hesaplamak mümkün değil. Böyle bir şey çıkarsa ikinci mutasyon çıkar mı diye bakmak lazım.