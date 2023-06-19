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Prof. Dr. Naci Görür bu sözlerle uyardı! "Türkiye'nin ekonomik olarak diz üstü çökmesi kaçınılmaz olur"

19.06.2023 18:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Marmara Bölgesi'nde meydana gelecek bir depremin ülke ekonomisine en büyük darbeyi vuracağını belirterek, "Türkiye'nin gayrisafi milli hasılasının yüzde 60'ına denk bir üretimi olan bölge. Yani Marmara Bölgesi'nin ekonomisi durduğu an, çarkları durduğu an, emin olun bütün Türkiye'nin ekonomik olarak diz üstü çökmesi kaçınılmazdır. Onun için deprem gerçek beka sorunudur." ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Naci Görür bu sözlerle uyardı! "Türkiye'nin ekonomik olarak diz üstü çökmesi kaçınılmaz olur"

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Marmara Bölgesi'nde olası bir depremin Türkiye ekonomisini önemli ölçüde etkileyeceğini söyledi. İşte haberin detayları...

Görür, Trakya Belediyeler Birliğince Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Yılmaz İçöz Sahnesi'nde düzenlenen "Deprem Bilinci" panelinde, Tekirdağ'ın deprem kenti olduğunu anlattı.

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Bölgede deprem bilincinin oluşturulmasının çok önemli olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Görür, "Deprem burayı bugün olmazsa yarın, yarın olmazsa öbür gün vurabilir. Bir kişi de ölse bizim canımız, bin kişi de ölse bizim canımız. Bize yakışan Tekirdağ'ı deprem dirençli hale getirmektir. Bu da mümkündür. Eğer Tekirdağ'ı deprem dirençli hale getirirsek, Tekirdağ'da insanlarımız ölmez. Ölüm olur ise tesadüfen olur." diye konuştu.

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"DEPREM GERÇEK BEKA SORUNUDUR"

Görür, Marmara Bölgesi'nde meydana gelecek bir depremin ülke ekonomisine en büyük darbeyi vuracağını belirterek, "Türkiye'nin gayrisafi milli hasılasının yüzde 60'ına denk bir üretimi olan bölge. Yani Marmara Bölgesi'nin ekonomisi durduğu an, çarkları durduğu an, emin olun bütün Türkiye'nin ekonomik olarak diz üstü çökmesi kaçınılmazdır. Onun için deprem gerçek beka sorunudur." dedi.

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Görür, herhangi birinin dahi "deprem olmaz" diye düşünmesinin çok yanlış olduğunun altını çizerek, önlemlerin hızlıca alınması gerektiğini belirtti.

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"BUNU SİZİ YÖNETENLERDEN İSTEYİN"

Depremin "beka sorununu" doğurabilecek bir doğal afet olduğunu aktaran Görür, "Onun için bu konuyu halk olarak defterinize alın, gündeminize alın, hangi partiden, hangi siyasi görüşten olursanız olun bunu sizi yönetenlerden isteyin." değerlendirmesini yaptı.

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Panele, CHP Tekirdağ Milletvekili Dr. İlhami Özcan Aygun, DEVA Partisi Tekirdağ Milletvekili Cem Avşar, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Vali Yardımcısı Asalet Karabulut ve vatandaşlar katıldı. (AA-DHA)

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