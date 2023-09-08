Prof. Dr. Osman Müftüoğlu'ndan mucize karışım! Cinsel gücü artırıyor, libidoyu yükseltiyor

Cinsel hayat bir ilişkinin en temel yapı taşlarından birini oluşturuyor. Zamanla düşen libidoyu ve cinsel gücü artırmak için çeşitli çözümler aranıyor. Sağlıklı beslenme üzerine tavsiyelerde bulunan Prof. Dr. Osman Müftüoğlu'nun mucize karışımı cinsel hayatınızı kurtarabilir.
Stres, uykusuzluk, yorgunluk gibi nedenler libidonun ve cinsel gücün azalmasına neden olabiliyor. Karşınızdaki kişinin cinsel istediğine karşı yetersiz kaldığınızı düşünüyorsanız ve bu sorunu anlatmaya utanıyorsanız cinsel sorunlarınızın çözümü doğal karışımlarda olabilir. Sağlıklı beslenme üzerine tavsiyelerde bulunan Prof. Dr. Osman Müftüoğlu'nun gizli karışımı cinsel hayatınızı kurtarabilir.
LİBİDOYU ARTIRACAK KARIŞIM
Hazırlanışı
1 tatlı kaşığı karabibere 3 tatlı kaşığı zerdeçal ekleyin. Ardından ılık su ekleyin ve karıştırın. Bu karışımı her sabah içerseniz tükenmek bilmeyen bir enerjiye sahip olacaksınız.
ZERDEÇALIN FAYDALARI
- Bağışıklık sistemini güçlendirir.
- Kolestrolü düşürür.
- Eklem ağrılarını ve enflamasyonu azaltır.
- Parkinson, Alzheimer, MS (Multiple Skleroz) gibi nörolojik hastalıklara iyi gelir.
- Kan şekerini dengede tutmayı sağlar.
KARABİBERİN FAYDALARI
- Bağışıklığı güçlendirir
- Göz sağlığına iyi gelir
- Hastalıklara karşı kalkan görevi görür.
- Sindirim sistemini korur
- Kansere karşı koruma sağlar
- Metabolizmayı sağlıklı çalıştırır
- Cildin sağlıklı bir görünüme kavuşmasına yardımcı olur
- Saçta kepeklenme sorununa iyi gelir
- Stresi önler.
LİBİDO NASIL YÜKSELİR?
- Stresi en aza indiren bir yaşam tarzı benimsemek ve meditasyon yapmak cinsel dürtüleri artırmaya yardımcı olur.
- Çikolata, hem mutluluk hormonu salgılayarak vücudun stres seviyesini azaltır hem de enerji verir. Cinsel ilişki öncesinde bir parça şeker oranı düşük, gerçek kakao çekirdeklerinden elde edilen çikolata tüketmek cinsel isteği artırabilir.
- Çikolatanın yanında muz, incir gibi afrodizyak etkisi ile bilinen meyveleri ve istiridye gibi deniz ürünlerini tüketmek de cinsel isteği artırmaya yardımcı olabilir.
- İlişki sorunlarını çözüme kavuşturmak, birliktelik öncesinde romantik bir ortamda partnerinizle hem duygusal hem de fiziksel anlamda birbirinize yakınlaşmak cinsel isteğin artmasını sağlayabilir.