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Prof. Dr. Osman Müftüoğlu önerdi: Hafızayı güçlendiriyor, sindirimi kolaylaştırıyor! 1 kaşığı mucize

15.09.2023 09:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık açısından sıkça faydalı bilgiler veren Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, başta beyin olmak üzere vücuda çok faydalı üç baharatı açıkladı. Düzensiz ve sağlıksız beslenme, stres, düzensiz uyku, çok fazla ekrana maruz kalma gibi etkenlerin neden olduğu unutkanlık problemi birçok kişide görülebiliyor. Bu baharatlar, unutkanlık gibi zihinsel sorunlara iyi geliyor.

Prof. Dr. Osman Müftüoğlu önerdi: Hafızayı güçlendiriyor, sindirimi kolaylaştırıyor! 1 kaşığı mucize

Prof. Dr. Osman Müftüoğlu önerileriyle sağlıklı yaşama katkı sağlıyor. Unutkanlık ve benzeri zihinsel problemler günümüzde genç yaşlı fark etmeksizin çoğu kişide görülebiliyor. Hafızayı güçlendirecek besinler tüketerek beyin sağlığına katkıda bulunabilirsiniz. İşte 1 kaşığından bile şifa akan 3 baharat...

ZERDEÇAL

BDNF hormon seviyelerinin yükselmesine yardımcı olan zerdeçal, yaşlanmaya bağlı olan beyin fonksiyonlarındaki bozulmayı azaltmaya yardımcı olur. Bu nedenle hafızanın güçlenmesine faydalı olur. Beyinde yeni hücre oluşumunu sağlar.

zerdeçal2

Güçlü ve doğal bir antioksidan olan zerdeçal, tarih boyunca tedavi amaçlı olarak kullanılmış. Bu kök bitkisi, beynin oksijenlenmesine, bilgiyi öğrenmenize ve işlemenize yardımcı olur.

SAFRAN

Antioksidan bakımından zengin olan safran, yaşa bağlı olarak meydana gelen zihinsel bozukluklara karşı faydalı olabiliyor. Ayrıca hafıza kaybına iyi gelir.

safran

KİMYON

Beyin sağlığını korumaya yardımcı olan kimyon, hafızanın kuvvetlenmesine de fayda sağlar.

Ayrıca kemik sağlığına iyi gelir, sindirim sistemini kolaylaştırır, solunum sistemine iyi gelir, cildi güzelleştirme etkisi bulunur ve kansızlığa karşı faydalı olabilir.

kimyon

BEYİN DOSTU GIDALAR NELERDİR?

Balık: omega-3 yağ asidi yönünden zengin

Ceviz, badem, yer fıstığı: özellikle şekli de beyine benzeyen ceviz hem omega-3 yağ asidince hem de E vitamini ve eser elementlerce zengin

Kırmızı et, tavuk, yoğurt, yumurta: B12 vitamini yönünden zengin

Bitter çikolata: Polifenollerden zengin

Ananas, tarçın, havuç, yeşil ve siyah çay: Polifenollerden zengin

D vitamini: beynin genç kalmasını sağlayan vitaminlerden. Bu vitamin için en etkili kaynak ise güneş ışığı. Her gün 15 dakika güneşlenin.

E vitamini: beyin sağlığı açısından en temel antioksidanlardan birini oluşturuyor. Bu vitamin özellikle tahıllarda bolca yer alıyor. Bu nedenle bulgur, esmer pirinç, karabuğday, çavdar, kinoa, yulaf gibi besinlere günlük diyetinizde mutlaka yer verin. Tam tahıllı ekmeği hayatınızdan asla çıkarmayın.

Kırmızı meyveler: polifenol içeriği yüksek kırmızı meyveler de beyni genç tutan besinler arasında. Tam bir antioksidan deposu olan nefis ara öğün alternatifleri kırmızı meyveler; serbest radikalleri nötralize ederek yaşlanmaya karşı beyninizin direncini arttırıyor.

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