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Profesöre dekanlık binasında silahlı saldırı! Aynı fakültedeki başka bir profesör gözaltına alındı... Rektörlükten açıklama geldi

04.10.2023 20:46 | Son Güncelleme:
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Konya'da Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. T.U. (46), dekanlık binasındaki odasında silahlı saldırı sonucu ayağından yaralandı. Polis, olaya karıştığı öne sürülen aynı fakültedeki Prof. Dr. G.A.'yı gözaltına alırken, kardeşi İ.A.'nın yakalanması için çalışmalar sürüyor. Öte yandan, Prof. Dr. T.U. ile Prof. Dr. G.A. arasındaki anlaşmazlığın izin anlaşmazlığından kaynaklandığı ortaya çıktı. Rektörlük de yaşanan olayla ilgili açıklamada bulundu.

Profesöre dekanlık binasında silahlı saldırı! Aynı fakültedeki başka bir profesör gözaltına alındı... Rektörlükten açıklama geldi

Olay, saat 17.40 sıralarında Meram ilçesi Yeni Yol Caddesi'ndeki Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi Dekanlık binasında meydana geldi. Felsefe ve Din bilimleri Bölümü İslam Felsefesi Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. T.U., dekanlık binasındaki odasında bulunduğu sırada yanına aralarında daha önceden husumet bulunan aynı bölümdeki öğretim üyesi Prof. Dr. G.A. ile üniversite ile ilişkisinin bulunmadığı belirtilen kardeşi İ.A. geldi. Aralarında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine T.U., tabancayla ateş edilmesi sonucu bacağından yaralandı.

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Prof. Dr. G.A. ve kardeşi İ.A., olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine fakülteye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı Prof. Dr. T.U., ambulansla üniversitenin Meram Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Polis kısa sürede olaya karışan Prof. Dr. G.A.'yı gözaltına aldı.

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AKADEMİSYENLER ARASINDAKİ HUSUMETİN SEBEBİ; İZİN ANLAŞMAZLIĞI

Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde silahlı saldırıya uğrayan Prof. Dr. T.U. ile şüphelilerden aynı bölümde öğretim görevlisi olan Prof. Dr. G.A. arasındaki anlaşmazlığın izin anlaşmazlığından kaynaklandığı ortaya çıktı. İki profesörün daha önceden izin anlaşmazlığı nedeniyle tartışma yaşadığı ve bu olayla ilgili tutanak hazırlandığı belirlendi. Tarafların dün yine henüz bilinmeyen sebeple tartıştıkları da öğrenildi.

Polis, olaydan sonra kaçan şüphelilerden turizmci İ.A.'nın yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

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REKTÖRLÜKTEN AÇIKLAMA

Öte yandan, Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörlüğü de yaşanan olayla ilgili X (twitter) hesabından açıklamada bulundu.

Yapılan açıklamada, ''Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi'nde 04 Ekim 2023 Çarşamba günü saat 17.30 sıralarında yaşanan üzücü olayda İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi T.U. ile öğretim üyesi G.A. ve kardeşi İ.A. arasında çıkan arbedede, öğretim üyesi T.U. yaralanmıştır. Yaşanan olayda yaralanan öğretim üyesi T.U., hastaneye kaldırılmış ve tedavi altına alınmıştır. Yaralanan öğretim üyesinin hayati bir tehlikesi bulunmamaktadır. Konuyla ilgili adli ve idari soruşturma başlatılmıştır. Yaşanan bu olaydan dolayı üzüntü duyduğumuzu ve konuyu takip ettiğimizi kamuoyunun bilgilerine arz ederiz." denildi.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Necmettin Erbakan Üniversitesi Konya silahlı saldırı

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