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Profesyonel ağdacı ağda sırasında yaşanan kanamaların nedenini açıkladı

24.02.2023 13:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstenmeyen tüylerden kurtulmak için çeşitli yöntemlere başvuruluyor. Ağda acısına ve kızarıklığına rağmen en sık kullanılan yöntem olarak biliniyor. Kadınlar ağda sırasında yaşanan kanamalardan şikayet ediyor. TikTok'ta profesyonel bir ağdacı bu kanamaların iyi olduğunu paylaştı.

Profesyonel ağdacı ağda sırasında yaşanan kanamaların nedenini açıkladı

Ağda tıraş bıçaklarına çok daha etkili sonuçlar sağlıyor. Tüylerin uzun süre uzamamasını sağlayan ağdanın da uzman eller tarafından yapılması gerekiyor. Hassas cilde sahip insanlar ağda sırasında pek çok problem yaşayabiliyor. TikTok'ta müşterilerine yaptığı ağdaların videolarını sık sık paylaşan bir kullanıcı akıllardaki soru işaretlerini giderdi.

25 yaşında bir estetisyen olan Renee, yakın zamanda yayınladığı bir videoda , koltuk altı ağdası olan bir kadının kanamasına dikkat çektiğini gösterdi.

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Videoyu izleyen bir kişi "KAN!!!" yorumunu yaptı. Renee, ağda sırasında yaşanan kanamayı açıklamak için başka bir video çekti.

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"Yani, biraz kan olması aslında iyidir. Bu, tüyleri kökünden tamamen aldığınız anlamına gelir. Bu koltuk altı çok sinir bozucuydu, aslında bu ağdayı hiç sevmiyorum. Bunu çekmemi izleyin, çok üzülüyorum. Ağda kanaması yedi yıldır ağda yapmama rağmen, en iyilerimizin başına gelebiliyor."

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Renee "Onun da biraz noktasal kanaması olduğunu görebilirsiniz ve bu kötü bir şey değil," diyerek sözlerini bitirdi. Renee, ilk videodaki müşterisinin beş yıldır koltuk altına ağda yaptırmadığını ve bunun da kanama olasılığını artırdığını sözlerine ekledi.

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Bir kişi videoya "Neredeyse kanamasını tercih ederdim... Tüylerin kökünden alındığını bilmek biraz tatmin edici" yorumunu yaptı.

Bazı sosyal medya kullanıcıları bu noktasal kanamalardan hoşlandıklarını ve tüylerini tam olarak alınmış hissettirdiğini belirtse de bazıları ise ağdanın oldukça acı verici olduğunu bu sebeple tıraş olmaya devam edeceklerini söyledi.

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