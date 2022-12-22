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Propolisli atom çayı faydaları nelerdir? Propolisli atom çayı nasıl yapılır?

21.12.2022 23:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eski dönemlerden beri doğal ürünlerin faydaları her zaman araştırılmıştır. Doğada var olan ürünlerin insan sağlığına ciddi faydaları ortaya çıkmıştır. İnsanlar daha sağlıklı bir hayat sürebilmek, bağışıklıklarını güçlendirebilmek adına çeşitli doğal besinlerden destek alır. Özellikle kış aylarında hastalıklardan korunabilmek ve daha sağlıklı kalabilmek için doğal ürünler çok önemlidir. Propolisli atom çayı da son dönemlerde gündem olan bir besindir. Peki, propolisli atom çayı faydaları nelerdir?

Propolisli atom çayı faydaları nelerdir? Propolisli atom çayı nasıl yapılır?

İçindekiler

  • Propolisli atom çayı neye iyi gelir?
  • Propolisli atom çayı nasıl yapılır?
  • Propolisli atom çayı zayıflatır mı?
  • Propolisli atom çayı adet söktürür mü?

Günümüzde doğal ürünler ve faydaları araştırılıp özellikle kış aylarında soğuk algınlığı ve grip benzeri hastalıklara karşı kullanılır. Doğal ürünlerin her biri ayrı ayrı olumlu etkilere sahip olabilir. Sadece dikkat edilmesi gereken unsur tüketilmesi gereken doz ve aşırıya kaçmamaktır. Doğal besinleri kullanmadan önce bir uzmana danışmak çok önemlidir. Var olan herhangi bir sağlık problemi bu doğal besinlerin kullanılmasına engel teşkil edebilir. Propolisli atom çayı son dönemlerde adını sıkça duyduğumuz bir bitki çayıdır. Birden fazla malzemenin birleşimi ile oluşan bu çay tam bir enerji deposudur.

Propolisli atom çayı neye iyi gelir?

Propolisli atom çayı son dönemlerin gündemde olan bir içeceğidir. Özellikle kış aylarının kurtarıcısı olarak görülen bu çayın pek çok faydası bulunur. Propolis, baharatlar ve otlarla birlikte kullanıldığı zaman yararlarını arttırır. İçeriğindeki tarçın, karanfil, zencefil, zerdeçal gibi baharatlarla da faydasını maksimum seviyeye çıkarır. Faydalı baharatlar, otlar ve propolisle hazırlanan bu çay özellikle de hastalıklara karşı bağışıklığı güçlendirir.

Merak edilen "Propolisli atom çayı ne işe yarar?" sorusunun cevabı için propolisli atom çayı faydalarını sıralamak yeterli olacaktır. Propolisli atom çayı faydaları temel olarak şu şekildedir:

  • Boğaza iyi gelir, ses tellerini açar.
  • Bronşite iyi gelir.
  • Gribe iyi gelir.
  • Enerji verir.
  • Hazımsızlığa iyi gelir.
  • Bademcik iltihaplanmalarına iyi gelir.
  • Ağrı kesici etkisi vardır.

Propolisli atom çayı faydaları olduğu kadar zararı da olabilecek bir besindir. İçeriğinde bulunan güçlü baharatlar sebebi ile günlük doz aşımına dikkat etmek gerekir. Hamile kadınlar ve herhangi bir sağlık problemi olanlar için bir uzman kontrolünde tüketilmesi daha doğru olacaktır. Dışarıdan alınacak atom çayının içeriğine dikkat edilmesi gerekir. Uzmanların önerileri doğrultusunda günde 2 bardaktan fazla propolisli atom çayı tüketilmemelidir.

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Propolisli atom çayı nasıl yapılır?

Genel olarak soğuk algınlığı ve grip gibi durumlarda tercih edilen propolisli atom çayı, birden fazla bitkinin birleşimi şeklindedir. Özellikle kış aylarında daha çok kişinin muzdarip olduğu bu rahatsızlıklar için çok uygun bir bitki karışımıdır. Bireylerin boğaz ağrısı ve öksürük gibi şikayetlerini azalttığı bilinen bu çay oldukça etkilidir. Propolisli atom çayı birden fazla baharatın birleşimi ile hazırlanan bir çaydır.

Propolisli atom çayı nasıl demlenir?

Hazır şekilde satılan propolisli atom çayları bulunduğu gibi tüm malzemeleri temin edip evde de hazırlanabilir. Propolisli atom çayı uzmanlara göre, aç karnına içildiğinde olumlu etkilerini daha fazla şekilde gösterir. Aç karna alınmadığı durumlarda yemeklerden 1-2 saat sonra alınması doğru olur. Evde yapılabilecek propolisli atom çayı tarifi için gerekli malzemeler:

  • 2 adet zencefil
  • 2 adet tarçın
  • 1 yemek kaşığı yenibahar
  • 1 kaşık toz zerdeçal
  • 1 tatlı kaşığı karanfil
  • 1 kök havlıcan
  • 1 kaşık muskat
  • 5 yaprak hibisküs

Propolisli atom çayı tarifi:

  • Tüm malzemeler bir tencere içerisine alınır.
  • 2-2,5 litre civarında su tencereye eklenir.
  • Ocağın üzerine alınan tencere kaynadıktan sonra 10-15 dakika daha kısık ateşte pişirilir.
  • Sonrasında dinlenme için bekletilir ve ardından çay süzülerek tüketilebilir.

Propolisli atom çayı zayıflatır mı?

Hiçbir ürünün tek başına zayıflatma etkisi olmamakla birlikte metabolizmayı hızlandırma, ödem atmaya yardımcı olma ve yağ yakımını destekleme gibi etkilerle kilo vermeye yardımcıdır. Propolisli atom çayının geniş içeriği ile beraber zayıflamaya destek olduğu bilinir. Atom çayındaki tarçın, kan şekerini dengeleyip daha az acıkmayı sağlar. Zerdeçal ve zencefil yağ yakımına destek sağlar. Karanfil ödem tutmayı önleyici etkiye sahiptir. Şeker eklemeden içilen propolisli atom çayı kilo kontrolü konusunda vücuda ciddi bir destektir. Şeker eklenerek yapılan tüketimlerde vücutta fazla şeker birikimine neden olacağı için kilo alımına sebep olabilir.

Propolisli atom çayı adet söktürür mü?

Propolisli atom çayı içeriğinde bulunan bitkiler sayesinde adet düzenine olumlu katkıda bulunabilir. Propolisli atom çayı yaşanan adet gecikmelerini düzenleyip adet düzenini sağlamakta destek olur. Ancak içeriğinde birden fazla baharat karışımı olduğu için kullanmadan önce doktora danışmanız daha iyi olacaktır.

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