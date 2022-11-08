HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Laden çayı faydaları nelerdir, neye iyi gelir? Laden çayı nasıl yapılır ve demlenir?

Laden çayı faydaları nelerdir, neye iyi gelir? Laden çayı nasıl yapılır ve demlenir?

08.11.2022 11:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bitki çaylarının sağlığa faydalı birçok özellikleri olduğu bilinir. Doğal olmaları sayesinde son zamanlarda bitki çaylarının tüketiminde artış yaşanmıştır. Laden çayı da sağlık açısından önemli bir yere sahip bir bitkisel çaydır. Antiviral ve antibakteriyel özelliği sahip olması sayesinde grip ve soğuk algınlığı gibi hastalıklarla mücadelede oldukça başarılıdır. Bağışıklık sistemini güçlendiren laden çayı nasıl demlenir, faydaları nelerdir?

Laden çayı faydaları nelerdir, neye iyi gelir? Laden çayı nasıl yapılır ve demlenir?

Ana vatanı Türkiye olan laden "laden gülü", "cistrose", "cistus incantus" ve "tauricus" gibi farklı isimlerle adlandırılır. Genellikle Akdeniz ve Ege Bölgelerinde yetişen bitki diğer bölgelerde de yetiştirilebilir. Mayıs ve ekim ayları içerisinde toplanıp kurutulan laden, daha sonrasında çay olarak tüketilir. Sağlık açısından birçok özelliğe sahip olan bu çay, bağışıklık sistemini güçlendirmesi ile ön plana çıkar ve bu sayede dolayı antibakteriyel olarak tüketilen laden çayı neye iyi gelir?

Laden çayı ne işe yarar?

Laden çayının faydaları oldukça fazladır. Laden çayı egzama, akne ve sedef gibi cilt hastalıkları içinde kullanılabilir. Hazırlanan çay soğuduktan sonra yara olan bölgeye pamuk yardımıyla kompres yapılarak yaraların çabuk iyileşmesini de sağlar. Bağışıklık sistemine olan katkılarıyla öne çıkan laden çayı faydaları şu şekildedir:

  • Laden çayı içerisinde bulundurduğu polifenoller sayesinde korona virüsü ile mücadelede bağışıklık sistemini güçlendirir.
  • Balgam sökücü özelliği ile hastalık zamanlarında tüketimi bu sorunun giderilmesini kolaylaştırır.
  • Bağışıklık sistemi üzerindeki olumlu etkisi sayesinde grip, soğuk algınlığı gibi hastalıkların önlenmesini sağlar.
  • Vücudun hastalıklara karşı direnç göstermesini sağlar.
  • Laden çayı şeker hastalığına iyi gelir.
  • Düşük kan şekerini yükseltirken, yüksek kan şekerini düşürüp dengeleyici bir özellik gösterir.
  • İdrar yolu ile gerçekleşen iltihaplanmalara iyi gelir.
  • Laden otu romatizmaya iyi gelir.
  • Ilık küvetin içine atılan bir tutam laden otu romatizmaya faydalıdır.
  • Romatizma, tansiyon ve mide ağrıları gibi birçok hastalığı hafifletme özelliği taşır.
  • Kadınlar için adet düzenleyici görevi görür.
  • Ağız içi, yutak, mide, bağırsak gibi yerlerde oluşan mantarları önleme görevi üstlenir.
  • Düzenli kullanımda antioksidan özelliği sayesinde detoks görevi görür.
  • Metabolizmayı hızlandırması ile birlikte kilo vermeyi kolaylaştırır.

İlginizi Çekebilir

Armoterapi özellikli bergamot otu çayı faydaları

Armoterapi özellikli bergamot otu çayı faydaları

 Potasyum zengini muz çayı nasıl demlenir?

Potasyum zengini muz çayı nasıl demlenir?

 Kekik çayı faydaları nelerdir?

Kekik çayı faydaları nelerdir?

Sindirimi kolaylaştıran kimyon tohumu çayı faydaları

Sindirimi kolaylaştıran kimyon tohumu çayı faydaları

 Rahat uyku uyumayı sağlayan limon otu çayı faydaları

Rahat uyku uyumayı sağlayan limon otu çayı faydaları

 Detoks özellikli şifa kaynağı ekinezya çayının faydaları

Detoks özellikli şifa kaynağı ekinezya çayının faydaları

Laden çayı düzenli ve belirli bir diyet eşliğinde kullanıldığı takdirde etkileri gözle görülür şekilde belli olur. İlaç ve tedavi yerine kullanılmamalıdır ve çok fazla tüketildiği takdirde kabızlık ve uykusuzluk gibi sorunlara yol açabilir.

Laden çayı nasıl yapılır?

Doğal bir çay olan laden çayının yapılması oldukça kolaydır. Laden çayı tarifi için gerekli malzemeler şu şekilde:

  • 1 litre su
  • 10 gram laden otu

Laden çayı nasıl demlenir?

Laden çayı 1 litre suya 10 gram civarında laden otu atılarak yapılır. İsteyen fincan başına tepeleme bir tatlı kaşığı laden otu atarak da yapabilir. Bir litre su ya da bir fincan su demliğe koyularak kaynatılır. Burada önemli noktalardan birisi suyun sıcaklığıdır. Suyun sıcaklığı 75 ila 90 derece aralığında olunmalıdır. Böylece çaydan optimum verimin alınması sağlanır. Kaynama işlemi gerçekleştikten sonra ortalama belirli bir demlenme süresi bulunur. Gerekli ölçüler ile belirtilen ısı seviyesi arılığında kaynatılan laden çayı 25 dakika boyunca demlenmeye bırakılır. Demleme süresi dolduktan sonra çay süzülerek tüketilir.

Laden çayı zayıflatır mı?

Laden çayı zayıflamaya yardımcı olan çaylardan bir tanesi olarak karşımıza çıkar. Metabolizmayı hızlandırmasıyla birlikte zayıflamayı kolaylaştırır. Zayıflamaya olan etkisini daha iyi anlayabilmek için laden çayını düzen bir diyet eşliğinde tüketmek gerekir. Bu sayede metabolizma işlemi düzene girer ve kilo verme işlemi hızlanır.

Laden çayı adet söktürür mü?

Laden çayının adet dönemine yardımcı olduğu bilinir. Kadınlar için önemli bir yere sahip olan laden çayı adet düzenleyici görevi görür. Bu özelliği sayesinde kadınların adet problemlerini ortadan kaldırmaları için tüketmeleri tavsiye edilir. Vücutta bulunan toksin maddelerin arındırılmasını sağlayan laden çayı metabolizmaya olan etkisiyle birlikte düzenleyici görevi görür.

İlginizi Çekebilir

Antibakteriyel özelliğiyle kombu çayının faydaları

Antibakteriyel özelliğiyle kombu çayının faydaları

Alıç çayı faydaları nelerdir?

Alıç çayı faydaları nelerdir?

 Tomurcuk gül çayı faydaları nelerdir?

Tomurcuk gül çayı faydaları nelerdir?

 Ayva kabuğu çayı faydaları nelerdir?

Ayva kabuğu çayı faydaları nelerdir?

Doğal antioksidan kaynağı kırkkilit çayı faydaları

Doğal antioksidan kaynağı kırkkilit çayı faydaları

 Kronik öksürüğe iyi gelen limonlu kekik çayı tarifi

Kronik öksürüğe iyi gelen limonlu kekik çayı tarifi

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Uzun yaşamanın sırrı yulaf samanı çayıUzun yaşamanın sırrı yulaf samanı çayı
10 yılda hayatları değişti! İşte Uğur Acar ve Turan Çolak'ın son halleri...10 yılda hayatları değişti! İşte Uğur Acar ve Turan Çolak'ın son halleri...
Yaşlı kadın feci şekilde can verdi! 'Annem' diyerek feryat ettiYaşlı kadın feci şekilde can verdi! 'Annem' diyerek feryat etti
Anahtar Kelimeler:
faydaları nelerdir laden

En Çok Okunan Haberler

Yeni düzenleme yolda, bundan sonra o alanlarda alkol ve sigara satılamayacak!

Yeni düzenleme yolda, bundan sonra o alanlarda alkol ve sigara satılamayacak!

Televizyonda görüp aldı, hayatı altüst oldu! "Kan kusturdular"

Televizyonda görüp aldı, hayatı altüst oldu! "Kan kusturdular"

Yalı Çapkını'ndaki yalı bakın kimin çıktı! Yapımcının ödediği parayı...

Yalı Çapkını'ndaki yalı bakın kimin çıktı! Yapımcının ödediği parayı...

Cübbeli Ahmet Hoca'dan ezber bozan Doğu Perinçek çıkışı

Cübbeli Ahmet Hoca'dan ezber bozan Doğu Perinçek çıkışı

Oğlunu dansöz gibi oynatıp para dilendi! Skandal anlara tepkiler çığ gibi

Oğlunu dansöz gibi oynatıp para dilendi! Skandal anlara tepkiler çığ gibi

Bir köy internette 260 bin euroya satışa çıkarıldı! Sebebi büyükşehirlere göç: Çok sayıda telefon alıyoruz

Bir köy internette 260 bin euroya satışa çıkarıldı! Sebebi büyükşehirlere göç: Çok sayıda telefon alıyoruz

İlginizi Çekebilir

Bu faydasını daha önce duymadınız: Bir haftada yok ediyor

Bu faydasını daha önce duymadınız: Bir haftada yok ediyor

Tehlike her evde var: Kullanmadan önce bir kez daha düşünün!

Tehlike her evde var: Kullanmadan önce bir kez daha düşünün!

Kışın çok ihtiyacınız olacak! "Keşke indirimdeyken alsaydım." dememek için acele edin!

Kışın çok ihtiyacınız olacak! "Keşke indirimdeyken alsaydım." dememek için acele edin!

Boğa burcunda ay tutulması var! Burçları zorlu günler bekliyor

Boğa burcunda ay tutulması var! Burçları zorlu günler bekliyor

Yenidoğan bebeğin midesinden çıktı: Tam 8 tane!

Yenidoğan bebeğin midesinden çıktı: Tam 8 tane!

Her eve lazım! Anahtar taşımanıza gerek kalmayacak, "Hırsız girer mi?" endişenizi ortadan kaldıracak...

Her eve lazım! Anahtar taşımanıza gerek kalmayacak, "Hırsız girer mi?" endişenizi ortadan kaldıracak...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.