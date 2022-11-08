Laden çayı faydaları nelerdir, neye iyi gelir? Laden çayı nasıl yapılır ve demlenir?

Ana vatanı Türkiye olan laden "laden gülü", "cistrose", "cistus incantus" ve "tauricus" gibi farklı isimlerle adlandırılır. Genellikle Akdeniz ve Ege Bölgelerinde yetişen bitki diğer bölgelerde de yetiştirilebilir. Mayıs ve ekim ayları içerisinde toplanıp kurutulan laden, daha sonrasında çay olarak tüketilir. Sağlık açısından birçok özelliğe sahip olan bu çay, bağışıklık sistemini güçlendirmesi ile ön plana çıkar ve bu sayede dolayı antibakteriyel olarak tüketilen laden çayı neye iyi gelir?
Laden çayının faydaları oldukça fazladır. Laden çayı egzama, akne ve sedef gibi cilt hastalıkları içinde kullanılabilir. Hazırlanan çay soğuduktan sonra yara olan bölgeye pamuk yardımıyla kompres yapılarak yaraların çabuk iyileşmesini de sağlar. Bağışıklık sistemine olan katkılarıyla öne çıkan laden çayı faydaları şu şekildedir:
Laden çayı düzenli ve belirli bir diyet eşliğinde kullanıldığı takdirde etkileri gözle görülür şekilde belli olur. İlaç ve tedavi yerine kullanılmamalıdır ve çok fazla tüketildiği takdirde kabızlık ve uykusuzluk gibi sorunlara yol açabilir.
Doğal bir çay olan laden çayının yapılması oldukça kolaydır. Laden çayı tarifi için gerekli malzemeler şu şekilde:
Laden çayı nasıl demlenir?
Laden çayı 1 litre suya 10 gram civarında laden otu atılarak yapılır. İsteyen fincan başına tepeleme bir tatlı kaşığı laden otu atarak da yapabilir. Bir litre su ya da bir fincan su demliğe koyularak kaynatılır. Burada önemli noktalardan birisi suyun sıcaklığıdır. Suyun sıcaklığı 75 ila 90 derece aralığında olunmalıdır. Böylece çaydan optimum verimin alınması sağlanır. Kaynama işlemi gerçekleştikten sonra ortalama belirli bir demlenme süresi bulunur. Gerekli ölçüler ile belirtilen ısı seviyesi arılığında kaynatılan laden çayı 25 dakika boyunca demlenmeye bırakılır. Demleme süresi dolduktan sonra çay süzülerek tüketilir.
Laden çayı zayıflamaya yardımcı olan çaylardan bir tanesi olarak karşımıza çıkar. Metabolizmayı hızlandırmasıyla birlikte zayıflamayı kolaylaştırır. Zayıflamaya olan etkisini daha iyi anlayabilmek için laden çayını düzen bir diyet eşliğinde tüketmek gerekir. Bu sayede metabolizma işlemi düzene girer ve kilo verme işlemi hızlanır.
Laden çayının adet dönemine yardımcı olduğu bilinir. Kadınlar için önemli bir yere sahip olan laden çayı adet düzenleyici görevi görür. Bu özelliği sayesinde kadınların adet problemlerini ortadan kaldırmaları için tüketmeleri tavsiye edilir. Vücutta bulunan toksin maddelerin arındırılmasını sağlayan laden çayı metabolizmaya olan etkisiyle birlikte düzenleyici görevi görür.