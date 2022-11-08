Laden çayı faydaları nelerdir, neye iyi gelir? Laden çayı nasıl yapılır ve demlenir?

Ana vatanı Türkiye olan laden "laden gülü", "cistrose", "cistus incantus" ve "tauricus" gibi farklı isimlerle adlandırılır. Genellikle Akdeniz ve Ege Bölgelerinde yetişen bitki diğer bölgelerde de yetiştirilebilir. Mayıs ve ekim ayları içerisinde toplanıp kurutulan laden, daha sonrasında çay olarak tüketilir. Sağlık açısından birçok özelliğe sahip olan bu çay, bağışıklık sistemini güçlendirmesi ile ön plana çıkar ve bu sayede dolayı antibakteriyel olarak tüketilen laden çayı neye iyi gelir?

Laden çayı ne işe yarar?

Laden çayının faydaları oldukça fazladır. Laden çayı egzama, akne ve sedef gibi cilt hastalıkları içinde kullanılabilir. Hazırlanan çay soğuduktan sonra yara olan bölgeye pamuk yardımıyla kompres yapılarak yaraların çabuk iyileşmesini de sağlar. Bağışıklık sistemine olan katkılarıyla öne çıkan laden çayı faydaları şu şekildedir:

Laden çayı içerisinde bulundurduğu polifenoller sayesinde korona virüsü ile mücadelede bağışıklık sistemini güçlendirir.

Balgam sökücü özelliği ile hastalık zamanlarında tüketimi bu sorunun giderilmesini kolaylaştırır.

Bağışıklık sistemi üzerindeki olumlu etkisi sayesinde grip, soğuk algınlığı gibi hastalıkların önlenmesini sağlar.

Vücudun hastalıklara karşı direnç göstermesini sağlar.

Laden çayı şeker hastalığına iyi gelir.

Düşük kan şekerini yükseltirken, yüksek kan şekerini düşürüp dengeleyici bir özellik gösterir.

İdrar yolu ile gerçekleşen iltihaplanmalara iyi gelir.

Laden otu romatizmaya iyi gelir.

Ilık küvetin içine atılan bir tutam laden otu romatizmaya faydalıdır.

Romatizma, tansiyon ve mide ağrıları gibi birçok hastalığı hafifletme özelliği taşır.

Kadınlar için adet düzenleyici görevi görür.

Ağız içi, yutak, mide, bağırsak gibi yerlerde oluşan mantarları önleme görevi üstlenir.

Düzenli kullanımda antioksidan özelliği sayesinde detoks görevi görür.

Metabolizmayı hızlandırması ile birlikte kilo vermeyi kolaylaştırır.

Laden çayı düzenli ve belirli bir diyet eşliğinde kullanıldığı takdirde etkileri gözle görülür şekilde belli olur. İlaç ve tedavi yerine kullanılmamalıdır ve çok fazla tüketildiği takdirde kabızlık ve uykusuzluk gibi sorunlara yol açabilir.

Laden çayı nasıl yapılır?

Doğal bir çay olan laden çayının yapılması oldukça kolaydır. Laden çayı tarifi için gerekli malzemeler şu şekilde:

1 litre su

10 gram laden otu

Laden çayı nasıl demlenir?

Laden çayı 1 litre suya 10 gram civarında laden otu atılarak yapılır. İsteyen fincan başına tepeleme bir tatlı kaşığı laden otu atarak da yapabilir. Bir litre su ya da bir fincan su demliğe koyularak kaynatılır. Burada önemli noktalardan birisi suyun sıcaklığıdır. Suyun sıcaklığı 75 ila 90 derece aralığında olunmalıdır. Böylece çaydan optimum verimin alınması sağlanır. Kaynama işlemi gerçekleştikten sonra ortalama belirli bir demlenme süresi bulunur. Gerekli ölçüler ile belirtilen ısı seviyesi arılığında kaynatılan laden çayı 25 dakika boyunca demlenmeye bırakılır. Demleme süresi dolduktan sonra çay süzülerek tüketilir.

Laden çayı zayıflatır mı?

Laden çayı zayıflamaya yardımcı olan çaylardan bir tanesi olarak karşımıza çıkar. Metabolizmayı hızlandırmasıyla birlikte zayıflamayı kolaylaştırır. Zayıflamaya olan etkisini daha iyi anlayabilmek için laden çayını düzen bir diyet eşliğinde tüketmek gerekir. Bu sayede metabolizma işlemi düzene girer ve kilo verme işlemi hızlanır.

Laden çayı adet söktürür mü?

Laden çayının adet dönemine yardımcı olduğu bilinir. Kadınlar için önemli bir yere sahip olan laden çayı adet düzenleyici görevi görür. Bu özelliği sayesinde kadınların adet problemlerini ortadan kaldırmaları için tüketmeleri tavsiye edilir. Vücutta bulunan toksin maddelerin arındırılmasını sağlayan laden çayı metabolizmaya olan etkisiyle birlikte düzenleyici görevi görür.