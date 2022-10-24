Yumurtadaki protein miktarı ne kadar? 1 adet yumurtada kaç gram protein var?

Protein, canlıların yapısında bulunan temel bileşiklerden biridir ve yaşamın sürdürülmesi için büyük bir önem taşır. Bundan dolayı insanların hem yaşam kalitesini arttırması hem de bağışıklık sistemini daha da güçlü bir hâle getirmesi için vücutta bulunması gerekir. İnsan vücudunda pek çok görevi bulunduğundan yeteri miktarda protein alınması önemlidir. Doğal kaynaklarla birlikte özel ürünlerden de sağlanan protein, başta sporcular olmak üzere herkesin dengeli olarak vücuda alması gereken bir ögedir. Proteinin vücut için oldukça faydaları bulunmaktadır.

1 yumurtada kaç gram protein var?

Yumurta protein miktarı açısından önemli bir besindir. Ortalama ağırlığı 60 gram olarak bilinen bir adet yumurta 6 gram protein içermektedir. Protein kaynağı olarak da adlandırılan yumurta, içerdiği proteinin sindirilebilirliği açısından da diğer besin maddelerine göre öndedir. Yumurta protein miktarı en çok yumurtanın beyazında bulunur. İnsanlar tarafından sentezlenemeyen ve besinler aracılığıyla alınması gereken başta esansiyel aminoasitlerin tamamını, esansiyel olmayanların ise oldukça önemli bir bölümünü ideal düzey ve miktarlarda bulundurmaktadır. Protein kaynağı yumurtanın faydaları genel manada şu şekildedir:

Tokluk hissi sağlar ve diyetlerde az besin tüketilmesini sağlar.

Kas kütlesinin korunmasını ve gelişimini sağlar.

Vücut için önemli bir enerji kaynağıdır.

Kemik gelişiminde önemli bir rol oynar.

Metabolizmayı hızlandırarak kalori yakımına yardımcı olur.

Günlük beslenme ile birlikte kilo alma ya da verme amaçlı uygulanan diyetlerde de protein önemli bir yer tutmaktadır. Proteini pek çok gıdadan sağlanmak mümkündür. Vücudun ihtiyaç duyduğu yeterli proteini alması için tüketilen yumurta da bunlar arasında oldukça sık tercih edilen besinlerden bir tanesidir.

İnsan vücudunun ihtiyacı olan hemen hemen her besin maddelerini uygun ölçü ve oranda kapsayan yumurta, dengeli beslenme ile ilgili olarak üzerinde durulması gereken hayvansal gıdalardan biridir. Önemli bir protein kaynağı olan bir adet yumurtada kaç gram protein vardır?

Yumurta besin değerleri nedir?

Ortalama ağırlığı 60 gram olan bir yumurta 6 gr protein içermektedir. Yumurta, proteini yüksek besin değerine sahip aminoasitler barındırmaktadır. Aynı zamanda bitkisel kaynaklı besinlerden yeterli miktarda sağlanan lösin, izolösin, metiyonin ve lisin gibi esansiyel aminoasitler de yumurta içerisinde yer almaktadır. Yumurta az miktarda karbonhidrat içermektedir. Bu özelliğinden dolayı da şeker hastaları yumurtayı beslenmelerinde rahatlıkla tercih etmektedir.

Besin değeri açısından oldukça zengin olan yumurta, sarı ve beyaz olmak üzere iki kısımdan oluşmaktadır. Bunlardan yumurtanın sarı kısım büyük ölçüde vitamin ve yağ kapsarken beyaz kısmı ise protein kapsamaktadır. Yumurtanın protein bakımından zengin olan kısmı yumurtanın beyaz kısmıdır. Pek çok kullanımı bulunan yumurta haşlama, rafadan ya da omlet şeklinde tüketilmektedir. Önemli protein kaynağından biri olan ve ortalama 100 gram yumurta besin değerleri:

13 gram protein

10 gram yağ

1 gram karbonhidrat

372 mg kolesterol

56 mg kalsiyum

142 mg sodyum

138 mg potasyum

1,75 mg demir

Haşlanmış yumurta protein miktarı

Yumurta protein miktarı porsiyon ve gramaja bağlı olarak farklı değerler almaktadır. Porsiyonu ortalama 60 gram olarak belirlenen bir adet haşlanmış yumurtanın içerisinde 6 gram protein bulunmaktadır. Özellikle yumurtanın beyazı protein ve amino asit açısından önemli bir kaynaktır. Aynı zamanda kalsiyumun emilmesi için önem teşkil eden D vitamini, fosfor, daha sağlıklı görmeyle birlikte cilt ve hücrenin gelişmesi için önemli olan A vitamini, B2 vitamini, selenyum, karotenoid ve kolin yumurtanın yapısında bulunan diğer besin değerleridir.

1 yumurta kaç kalori?

Gramajı ve porsiyonu değişen yumurtanın karşıladığı kalori de farklılık göstermektedir. Buna göre ortalama 60 gram porsiyonu olan bir adet yumurta 80-85 kalori olarak hesaplanmaktadır. Bu da yumurtayı kilo problemi yaşayan ya da diyet uygulayan kişiler için tercih edilen bir besin yapmaktadır.



