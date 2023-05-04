PTT'nin kurumsal hesabından AK Parti mitingi paylaşıldı, CHP'li Antmen isyan etti!

14 Mayıs'ta yapılacak seçimler için geri sayım sürerken, PTT'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan bir paylaşım tartışma yarattı. PTT'nin Twitter'daki kurumsal hesabından Ulaştırma Bakanı AK Parti Milletvekili adayı Adil Karaismailoğlu'nun yaptığı mitinglerin canlı yayınları paylaşıldı.

CHP'Lİ ANTMEN'DEN SERT TEPKİ

Karaismailoğlu'nun Trabzon'daki mitingde yaptığı açıklamalar, PTT'nin kurumsal hesabından retweet edilerek canlı olarak yayımlandı.

Söz konusu paylaşımlara CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen tepki gösterdi. Kişisel sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Antmen, "Siz, devletin kurumu mu musunuz, yoksa AKP’nin taşeronu musunuz?" ifadelerini kullandı.

"İSTİFA EDİN, SONRA İSTEDİĞİNİZ MİTİNGE KOŞUN"

CHP'li Antmen, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

"PTT resmi hesaptan iktidarın mitinglerini paylaşıp duyuru yapıyor. Siz, devletin kurumu musunuz yoksa AKP’nin taşeronu musunuz? AKP taşeronuysanız istifa edin, sonra istediğiniz mitinge koşun. Zaten son 10 gününüz. Bu ve bütün hukuksuzluk ve emekçi zulümleriniz son bulacak."





