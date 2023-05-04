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  4. SON DAKİKA: Afet bölgesinde OHAL kalkıyor! AK Partili Yavuz canlı yayında duyurdu: YSK, yine böyle bir hata yaparsa bedeli ağır olur...

SON DAKİKA: Afet bölgesinde OHAL kalkıyor! AK Partili Yavuz canlı yayında duyurdu: YSK, yine böyle bir hata yaparsa bedeli ağır olur...

04.05.2023 10:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: 6 Şubat'ta meydana gelen depremler Türkiye'yi derinden sarsmıştı. Çok sayıda binanın yıkıldığı ve 50 binin üzerinde insanın hayatını kaybettiği depremler sonrasında deprem bölgesinde OHAL ilan edilmişti. AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, deprem bölgesinde OHAL'in 9 Mayıs'ta kalkacağını ifade etti. Yavuz, YSK'ya da uyarıda bulundu.

SON DAKİKA: Afet bölgesinde OHAL kalkıyor! AK Partili Yavuz canlı yayında duyurdu: YSK, yine böyle bir hata yaparsa bedeli ağır olur...

OHAL'in kalkacağı tarih belli oldu! Son dakika bilgisine göre, deprem bölgesinde ilan edilen OHAL, 9 Mayıs'ta kalkıyor. AK Partili Ali İhsan Yavuz, OHAL'in 9 Mayıs'ta kalkacağını belirtirken 'AFAD'a hangi seçmen müracaat ederse oy kullanmak için kendi şehrine taşınacak' ifadelerini kullandı. AK Partili Yavuz'dan YSK'ya eleştiri geldi.

Ali İhsan Yavuz'un açıklamasından satır başları:

SON DAKİKA: AFET BÖLGESİNDEKİ OHAL KALKIYOR!

Ali İhsan Yavuz canlı yayındaki açıklamasında 'Deprem bölgesinde daha önce ilan edilen OHAL 9 Mayıs'tan sonra kalkıyor, OHAL süreci uzatılmayacak!' dedi.

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AK PARTİLİ YAVUZ: AFAD İHTİYACI OLAN DEPREMZEDE SEÇMENLERİ TAŞIYACAK

'325 bin seçmen deprem bölgesinden başka yerlere gitti. Deprem bölgesinde seçmen profili değişmiş değil. Hem devletin kurumları hem de YSK üstüne düşeni yapıyor. CHP de biz de bunu istemiştik. Seçmene o parti bu parti diye bakamayız. AFAD'a hangi seçmen müracaat ederse oy kullanmak için kendi şehrine taşınacak.'

Kişi özel aracıyla deprem bölgesine geri dönmek isterse de AFAD yardımcı olacak, akaryakıt desteği verilecek.

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'YSK BÜYÜK HATA YAPAR, KIYAMETİ KOPARTACAK HALİMİZ YOK AMA...'

CHP'nin iddiaları gerçek dışı. İçişleri Bakanı Sayın Soylu, bu konu hakkında açıklama yaptı. YSK, birçok kez bizim taleplerimizi reddediyor. Kayda da geçmesi açısından söylüyorum. Daha önce dedik ki, sandık başkanlarının listesini bize vermeniz gerekiyor. Görevlilerin kamu görevlisi olup olmadığını anlayalım. Çünkü İstanbul'da da böyle bir problem yaşadık. YSKyine paylaşmadı. 'Güvenlik gerekçesiyle bunu partilere veremem' yanıtını veriyor. Kıyameti kopartacak halimiz yok ama kayda geçsin, YSK İstanbul örneğindeki gibi bir hata yaparsa bunun bedeli bir parça ağır olur. Endişelerimiz var. Talebimizin çok doğru olduğu alanlarda da YSK'dan red yanıtı alıyoruz.'


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deprem Ali İhsan Yavuz OHAL ak parti

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