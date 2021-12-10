Pürüzsüz ve ışıl ışıl bir yüz için en iyi kil maskesi çeşitleri

Kirden ve yağdan arınmış, lekesiz bir cilt için bakım rutinine mutlaka kil maskelerini de dahil etmek gerekiyor. Tabii bu noktada hemen akla "Kil maskesi ne kadar sıklıkla yapılmalı?", "Kil maskesi ne zaman kullanılır?" ve "Kil maskesi ne işe yarar?" gibi sorular geliyor. Kil maskeleri; fazla sebumu emerek cildin yağ dengesini sağlıyor. Ayrıca sivilce ve akne gibi cilt problemlerini önlüyor. Tıkalı gözenekleri açarak beyaz ve siyah noktaların oluşumunu engelliyor. Genişlemiş gözeneklerin küçülmesine yardım ediyor.

Kil maskesinden maksimum faydayı sağlamak için cildi temizledikten sonra uygulamak gerekiyor. Kilin çok kuruyarak dökülmesine izin vermeden ılık su ile duruladıktan sonra nemlendirici kullanmak, cildin esnekliğini arttırıyor. Peki, kil maskesi ne sıklıkta kullanılır? Haftada 1 ya da 2 kere kil maskesi yaparak harika sonuçlar elde edilebiliyor. Cildinize ışıltı ve canlılık katacak, teninizin kusursuz görünmesine destek olacak kil maskesi önerilerini sizler için araştırdık. Gelin, bu harika listeye hep birlikte göz atalım.

1. Yumuşacık bir cilt için Mecitefendi Doğal Kil Maske

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En kaliteli kil maskesi önerilerimizden ilki, Mecitefendi Doğal Kil Maske. Doğal kil ve kayısı çekirdeği yağı içeren maskede paraben yer almıyor. Hem normal hem kuru ciltlerin kullanımına uygun olan kayısı kokulu ürün, cildi nemlendiriyor ve derinlemesine temizlik sağlıyor. Kayısı yağı, cildi yaşlılık belirtilerine karşı koruyor ve teninizin daha sağlıklı bir görünüme kavuşmasına yardım ediyor. Kil ise cildi temizleyip nefes almasını sağlıyor ve aynı zamanda cildinizi besliyor. Ürünü yüz ve dekolte bölgesine yeterli miktarda uygulamanız ve maske kuruduktan sonra ılık su ile durulamanız yeterli oluyor. Ancak göz çevresi ile temastan kaçınmanız gerekiyor.

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2. Anında etki isteyenler için L'Oréal Paris Saf Kil Detoks Maskesi

En iyi kil maskesi markalarından biri olan L'Oréal Paris, Saf Kil Detoks Maskesi'nin 3 ayrı kil ve kömür içeriği ile cilde tazeliğini ve ışıltısını geri kazandırıyor. Yoğun silikat içeren arı kil, cildi fazla sebumdan arındırarak pürüzsüzleştiriyor. Mineraller bakımından zengin olan montmorillonit kil, cildi kusursuzlaştırıyor. Rhassoul kil, cildi derinlemesine temizliyor. İçerisinde yer alan kömür ise ciltte biriken kir, yağ ve pürüzleri mıknatıs gibi çekerek detoks etkisi yaratıyor. Bu 4 bileşen; cildin temizlenerek nefes almasını, aydınlık ve ışıltılı bir görünüme kavuşmasını sağlıyor.

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3. Yağlı ciltlere özel Caudalie Masque Purifiant

Yağlı, geniş gözenekli ve akneye meyilli bir cildiniz mi var? Öyleyse sıradaki önerimiz sizin için! Işıl ışıl bir cilt vadeden Caudalie Masque Purifiant, paraben içermiyor. Yağlı ciltler için özel olarak formüle edilen maske, cildin sebum dengesini sağlıyor. Düzenli kullanımda cilde esnekliğini geri kazandıran maske, teni nazikçe temizliyor. Ayrıca cilt dokusunun doğal yapısını koruyarak akne ve sivilcelere karşı savaşıyor. Genişlemiş gözeneklerin de küçülmesine yardımcı olan ürünü temiz cilde uygulamak gerekiyor. Maskeyi çıkarmak için kuruduktan sonra ılık su ile yıkamak yeterli oluyor.

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4. Hassas ciltlilerin bile kullanabileceği Neutrogena Skin Detox

Her türlü cilt tipine, hatta hassas tenlilere bile uygun olan Neutrogena Skin Detox Arındırıcı Kil Maskesi; gün içinde gözeneklerde biriken kirleri ve toksinleri hedef alıyor. Dermatolojik olarak test edilen maske; cildi kir, makyaj kalıntısı ve yağ gibi gözenekleri tıkayan unsurlardan nazikçe arındırırken tenin nem dengesini de koruyor. Günlük temizleyici olarak kullanılabilen ürün, detoks maskesi şeklinde de uygulanabiliyor. Düzenli kullanımda ışıltılı ve yumuşak bir cilde kavuşmanıza yardım ediyor.

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5. Akneye eğilimli ciltler için Bade Natural Kil Maskesi

Sizin için seçtiğimiz bir diğer ürün olan Bade Natural Kil Maskesi, aktif kömür ve bentonit kil içeriyor. Geniş gözeneklerle mücadele eden maske, hem fazla sebumu dengeliyor hem derinlemesine temizlik sağlıyor. Bu sayede cildiniz pürüzsüz ve yumuşacık oluyor. Dermatolojik olarak test edilen maskede SLES, SLS, paraben, sentetik koku, sülfat, sentetik boya ve koruyucu bulunmuyor. Doğal olarak cildin ışıltısını geri kazandıran ürünün etkisini arttırmak için maskeyi gül suyu ile karıştırmak gerekiyor. Macun kıvamına gelen karışımı 15-20 dakika ciltte bekletmek yeterli oluyor.

Haftada bir kere uygulayabileceğiniz Bade Natural Kil Maskesi için buradan sipariş oluşturabilirsiniz.

6. Kuru ciltler için Rosece Blue Clay Mask

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Lekeli ve kuru ciltler için özel olarak formüle edilen Rosece Blue Clay Mask, saf mavi kil içeriyor. Böylece en hassas ciltlilerin bile rahatça kullanabildiği ürün; güneş lekeleri, pigment problemleri ve yaşa bağlı oluşan izler üzerinde etki gösteriyor. Ciltteki fazla sebumu, kiri ve toksinleri nazikçe arındıran ve cildin kurumasını engelleyen maske; hafif yapısı ile cildi aydınlatıyor. Ayrıca gözeneklerin küçülmesine yardım ederek cildin sıkılaşmasını da sağlıyor.

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7. Canlı ve parlak ciltlerin sırrı: Ozonlu Kil Maskesi

Zengin içeriğini çok seveceğiniz Ozonlu Kil Maskesi; kil, ozon, papatya özü, zeytinyağı ekstratı, E vitamini ve salisilik asit gibi bileşenleri ile etkili bir bakım sağlıyor. Gözeneklerde biriken kir, yağ ve toz gibi unsurları derinlemesine temizleyerek gözeneklerin küçülmesine yardım eden maske; aynı zamanda cildi nemlendirip teninizin rahatlamasına imkan tanıyor. Formülünde yer alan ozon sayesinde cildin oksijen seviyesini arttıran ürün, parlak ve canlı bir görünüm sunuyor. Maskeyi kullanırken kuru ve hassas cilde sahip olanların 10, sivilceye eğilimli ve yağlı ciltlilerin ise 20 dakikaya kadar bekletmesi gerekiyor.

Cildi hem arındıran hem besleyen Ozonlu Kil Maskesi'ni satın almak isterseniz böyle buyurun.

8. Yoğun bir bakım etkisi için Organique Kil Maskesi

Makro ve mikro besin değerleri bakımından epey zengin olan Organique Kil Maskesi, sebum dengesinin sağlanmasının yanı sıra cildin beslenmesine ve yenilenmesine de yardımcı oluyor. Yaşlanma belirtileri ile mücadele eden ürün; paraben, SLES, SLS, ALS, formaldehit, vazelin, silikon ve parafin yağlar içermiyor. Yaşayan su ile üretilen maske, peeling olarak da kullanılabiliyor. Haftada bir kere olmak üzere düzenli kullanımda cildin pürüzsüz ve canlı bir görünüme kavuşmasına yardım ediyor.

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9. Sivilceyle mücadelede en iyisi: Nivea Face Beyaz Kil Maskesi

Sivilce, akne ve siyah nokta problemi olanlar için sıradaki önerimiz Nivea Face 3'ü 1 Arada Beyaz Kil Maskesi. Pürüzsüz bir cilde kavuşmanıza yardım edecek maske, gözenekleri derinlemesine arındırıyor. Maske özelliğinin yanı sıra hem günlük temizleyici hem peeling olarak kullanabileceğiniz ürün, ilk kullanımdan itibaren gözle görülür etki yaratıyor. Dermatolojik olarak test edilen maske; sağlıklı, ışıltılı ve kusursuz bir görünüme kavuşmanıza olanak tanıyor.

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10. Jel formülü ile Procsin Kil Maskesi

Organik içeriği ile cildinizin sağlıkla ışıldamasına yardım eden Procsin Kil Maskesi, teninizi besleyerek daha sıkı bir yapıya sahip olmasına destek oluyor. Cilt yüzeyini derinlemesine arındırdığı için pürüzsüz bir cilde kavuşmanıza yardım ediyor. Cildi canlı ve parlak görünümüne kavuşturan maskeyi ilk kez kullanırken 5 haftalık bir programa bağlı kalmak gerekiyor. Bu sürede haftada iki kere uygulanan ürünü, program sonrasında haftada bir kere uygulamak yeterli oluyor.

Kuru ciltler için özel olarak hazırlanan ve jel formuyla kolay uygulanan Procsin Kil Maskesi'ni satın almak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.

11. Yaşlanma karşıtı Aztec Secret Healing Clay

Her cilt tipine uygun olan Aztec Secret Healing Clay Kil Yüz Maskesi, yaşlanma karşıtı bakım sunuyor. Cildin derinlemesine temizlenmesini sağlayan maske; akne, sivilce ve siyah nokta oluşumunu engellemeye yardımcı oluyor. Maskeyi hazırlamak için cilt tipine göre elma sirkesi ya da su kullanılabiliyor. Eşit oranda hazırlanan karışım, macun kıvamına geldikten sonra cilde uygulanıyor ve kuruduktan sonra durulanıyor. Maske; hassas ciltlerde 5 dakika, normal ciltlerde ise 15-20 dakika kadar bekletilebiliyor.

Kan dolaşımının artmasını sağlayan ve hayvanlar üzerinde test edilmeyen Aztec Secret Healing Clay Kil Yüz Maskesi'ni buradan sepetinize ekleyebilirsiniz.

12. Aydınlatıcı etkisiyle AXWELL Çay Ağacı Kil Maskesi

Cildi hem ferahlatan hem temizleyen AXWELL Çay Ağacı Kil Maskesi, kusurların yok edilmesine yardımcı oluyor. Derinlemesine temizlik sağlayan ürün; siyah nokta, sivilce ve aknelerle mücadele ediyor. Cilt fonksiyonlarını desteklediği için kırışıklık görünümünün azalmasına da yardımcı oluyor. Fazla yağı emerek sebum dengesi sağlıyor. Cilt ve cilt altına mineral desteği sağladığı için canlı, parlak ve pürüzsüz bir görünüm sunuyor. Haftada 2 ya da 3 kere uygulayabileceğiniz ürünün ardından cilt tipine uygun bir nemlendirici kullanmanız gerekiyor.

Cildin gençliğini geri kazandıran AXWELL Çay Ağacı Kil Maskesi için buraya tıklayabilirsiniz.

13. Geniş gözenekler için Kiehl's Rare Earth Kil Maskesi

Geniş gözenek problemi olanlar için sıradaki önerimiz Kiehl's Rare Earth Kil Maskesi. Aloe vera özleri ve Amazon beyaz kili ile formüle edilen maske, zengin içeriği sayesinde genişleyen gözeneklerin sıkılaşmasına yardım ediyor. Siyah nokta görünümünü azaltan ürün, cildi hem ölü hücrelerden arındırıyor hem kir ve yağ kalıntılarını temizleyerek gözeneklerin açılmasını sağlıyor. Teni biriken toksinlerden de arındıran maske, donuk ve mat görünüm yerine parlak ve sağlıklı bir cilt oluşumunu destekliyor.

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14. Doğal içeriği ile Clean Face Kil Maskesi

Cilt altı yağlanması ile savaşan Clean Face Kil Maskesi; sivilce, akne ve siyah noktaların oluşmasına engel oluyor. Özel olarak hazırlanan formülünde çay ağacı yağı, tamanu yağı, ceviz yaprağı, maya özü, kil ve allantoin gibi doğal içerikler yer alıyor. Gözeneklerin sıkılaşmasına yardımcı olan maske, aynı zamanda cildi onarıyor. Hayvanlar üzerinde deney yapmayan ürün, herhangi bir kimyasal madde de içermiyor. Tüm ciltlerin kullanımına uygun olan maskeyi kullanmadan önce ve kullandıktan sonra cildi uygun bir temizleyici ile arındırmak gerekiyor.

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15. Pürüzsüz bir görünüm için SOLARIS Kil Maskesi

İçerdiği kaolin, doğal toprak killeri, bentonit ve mineraller sayesinde cildi arındıran SOLARIS Kil Maskesi, pürüzsüz ve sıkı bir görünüm sağlıyor. Maskenin içerisinde yer alan paçuli, aloe vera, papatya ve yeşil çay cildi yatıştırıyor. Ayçiçeği, biberiye ve gül özleri ise cildin yenilenmesine yardım ediyor. Mineral bakımı yapan maske, ciltte oluşan fazla yağı dengeliyor. Cildin üst katmanını nazikçe arındırırken nem dengesini de koruyor. Antioksidan etkisi bulunan maske, genç görünümü destekliyor.

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16. Soyulabilen maskelerden vazgeçemeyenlere Dermokil Havyarlı Siyah Kil Maskesi



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Soyulabilen maskeleri tercih edenler için önerimiz Dermokil Havyarlı Siyah Kil Maskesi. Cildi ölü hücrelerden arınmanın en etkili ve kolay yolunu sunan ürün, hızlı bir yenilenmeyi destekliyor. Erken yaşlılık belirtileri ve ince çizgilerle savaşan maske, aynı zamanda cildin yağ dengesini koruyarak pürüzsüz bir görünüme kavuşmasına yardım ediyor. Protein, fosfolipid, kil ve havyar özü içeren maskeyi ince bir tabaka halinde göz ve dudak çevresi dışında tüm yüze uygulamak gerekiyor. Maske, 20-30 dakika sonra soyularak temizleniyor.

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