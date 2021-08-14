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Putin: Felaketler eşi benzeri görülmemiş boyutta

14.08.2021 18:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, iklim konusuyla sistematik bir şekilde mücadele edilmesi gerektiğini belirterek, “Rusya’nın bazı bölgelerindeki doğa felaketleri eşi benzeri görülmemiş boyutta.” dedi.

Putin: Felaketler eşi benzeri görülmemiş boyutta

Putin, ülkenin doğusundaki Sibirya bölgesinde yüz binlerce hektar alanı etkilemeye devam eden orman yangınlarına ilişkin yetkililerle video-konferans yöntemiyle toplantı yaptı.

"PLANLARIN HIZLICA ONAYLANMASI GEREKMEKTEDİR"

Yangınların verdiği zarara ilişkin değerlendirmelerin hızlıca yapılması gerektiğini vurgulayan Putin, “Konutları ve sosyal açıdan önemli tesisleri restore etmek için ilgili planların hızlıca onaylanması gerekmektedir.” diye konuştu.

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"KUVVETLİ VE ANİ RÜZGARLAR ARTTI"

Ülkede son dönemde artan doğa felaketlerine dikkati çeken Putin, şunları belirtti:

“Rusya’nın bazı bölgelerindeki doğa felaketleri eşi benzeri görülmemiş boyutta. Güneyde bir ayda yağması beklenen toplam yağmur birkaç saat içerisinde yağabiliyor. Doğuda ise kuraklık, kuvvetli ve ani rüzgarlar arttı. Gelecek için iklim konusuyla sistematik bir şekilde mücadele edilmesi gerekiyor.”

BÖLGEDE ACİL DURUM İLAN EDİLMİŞTİ

Rusya'nın Sibirya bölgesinde temmuzda başlayan yangınlarda bugüne kadar yaklaşık 3 milyon hektar ormanlık alan küle dönmüş, yetkililer bölgede acil durum ilan etmişti. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Vladimir Putin
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