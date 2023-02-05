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Putin haberleri duyunca "Tehdit altındayız" demişti! Anlaşma sağlandı: Leopard tankları karşısına çıkmayacak

05.02.2023 12:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tüm dünya Ukrayna'ya Batı tarafından son yapılan Leopard tankı yardımlarını konuşurken Almanya Şansölyesi Olaf Scholz'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Tankların savaşın etkisine nasıl bir etkisi olacağı merak edilirken Scholz, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile bir konuda anlaştıklarını duyurdu. Buna göre Ukrayna'ya gönderilen Alman tankları Putin'in ordusunun karşısına çıkmayacak. Putin ise geçtiğimiz günlerde "Yine Alman Leopard tankları tarafından tehdit ediliyoruz” demişti.

Putin haberleri duyunca "Tehdit altındayız" demişti! Anlaşma sağlandı: Leopard tankları karşısına çıkmayacak

Ukrayna-Rusya savaşı 1. yılına yaklaşırken savaşta çarpıcı gelişmelerin ardı arkası kesilmiyor. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in savaşın başından beri yaptığı silah destek çağrıları Batı dünyasında karşılığını buldu. Son olarak Almanya, Leopard 2 tanklarının yanı sıra Leopard 1 tanklarını da Ukrayna'ya göndermeyi planladığını duyurmuştu.

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ABD'DEN 32 MİLYAR DOLARLIK "GÜVENLİK YARDIMI"

Pentagon Basın Sekreteri Tuğgeneral Pat Ryder, Ukrayna’ya yapılan toplam yardımlar hakkında bilgi vererek şunları söylemişti:

“2014'ten itibaren ABD, 24 Şubat’taki Rusya'nın tam ölçekli işgalinin başlamasından bu yana olan 29,3 milyar dolar dahil Ukrayna'ya, 32 milyar dolardan fazla güvenlik yardımı taahhüt etti.”

PUTİN: TEHDİT EDİLİYORUZ

Öte yandan Rusya ve Nazi Almanya’sının 2. Dünya Savaşı’nda karşı karşıya geldiği Stalingrad Zaferi’nin 80. Yıldönümü sebebiyle yaptığı konuşmada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna’ya gönderilecek Leopard tanklarıyla ilgili “Yine Alman Leopard tankları tarafından tehdit ediliyoruz” dedi.

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ALMANYA İLE UKRAYNA EL SIKIŞTI!

Bu gelişmelerin ardından Almanya Şansölyesi Olaf Scholz, Ukrayna’ya gönderilmesi kararlaştırılan tankların Rus topraklarına saldırı için kullanılmayacağı konusunda Zelenskiy ile anlaştığını belirtti.

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Almanya merkezli Bild gazetesine açıklama yapan Scholz, Alman tanklarının Ukrayna sınırları içinde kullanılacağını, Rusya Federasyonu topraklarına herhangi bir saldırı amacıyla kullanılmayacağını belirtti. Scholz, bu konuda gelen soruyu ise “Bu konuda bir fikir birliği var” diyerek yanıtladı.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Olaf Scholz Rusya Ukrayna savaşı

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