Putin'in hayaletleri! Geceleri ortaya çıkıyorlar: Taşıdıkları tüyler ürpertici

Rusya'nın Ukrayna işgali yaklaşık bir aydır devam ediyor. Çatışmalarda her iki taraf da büyük kayıplar veriyor. Rusya'nın bu süreçte orduya yeni katılmış genç yaşta ölen askerlerini nasıl taşıdığı ortaya çıktı. Putin'in hayalet otobüsleri Ukrayna'nın komşusu Belarus sokaklarında geceleri genç Rus askerlerinin cesetlerini taşıyor...

Belarus'un Mazır kentindeki bir tren istasyonundaki yolcular, araçlara yüklenen cesetlerin sayısı karşısında şoke olurken, başka yerlerdeki hastane personeli morgların taştığı konusunda uyardı.

Videoda, Belarus'un Homel kentinden ceset taşımak için yanlarında 'V' işareti olan bir Rus otobüs konvoyu görülüyor.

'V' simgesi, Rus askeri araçlarında Belarus'a atıfta bulunmak için kullanılıyor.

Hayalet otobüslerin içindeki "insan kargosunun” Çernihiv bölgesindeki Ukrayna birlikleriyle yapılan savaşlardan geldiği belirtiliyor.

Mirror gazetesinin haberine göre, tıbbi ambulans konvoyunu görüntüleyen kişi şöyle diyor:

"Yaralılar 2003 doğumlu 'çocuklar' ve genç erkekler. Hepsi geçen sonbaharda askere alınmışlar ve burada gözleri, kulakları olmadan, bağırsakları bükülmüş halde teslim ediliyorlar."

Bölgedeki klinikte çalışanlar, 2 bin 500'den fazla Rus askerinin cesedinin Rusya'ya geri gönderildiğini öne sürüyor.

Öte yandan Mazır'daki sağlık personeli, Ukrayna-Belarus sınırına 20 milden daha yakın bir mesafede şehirdeki "taşan" morgları anlattı.

Hastane yetkililerinin, hastanede çok sayıda yaralı Rus askeri olması nedeniyle 1 Mart gibi erken bir tarihte hastaları taburcu etmeye başladıkları iddia ediliyor.

"DİKKAT ÇEKMEMEK İÇİN CESETLERİ GECE YÜKLEDİLER"

Hastalardan biri Radio Free Europe'a şunları söyledi:

"Orada çok fazla yaralı Rus var, korkunç bir şey. Şekilleri fena halde bozulmuş. Hastanenin her yerinde onların inlemeleri duyuluyor, dayanılmaz."

Şehrin ana hastanesindeki bir doktor ise, "Yeterli cerrah yok. Daha önce cesetler ambulanslarla nakledildi ve Rus trenlerine yüklendi. Birisi bununla ilgili bir video çekip internete yükledikten sonra, dikkat çekmemek için cesetleri gece yüklediler." ifadelerini kullandı.

Bir Mazır sakini ise şunları ekledi:

"Mazır tren istasyonundaki yolcular, trene yüklenen ceset sayısı karşısında şok oldular."

SAVAŞIN KORKUNÇ BİLANÇOSU

Ukrayna ordusu, 24 Şubat'ta Rus işgalinin başlamasından bu yana 15 binden fazla Kremlin askerinin öldürüldüğünü bildiriyor.

ABD'li bir istihbarat uzmanı ise ölü sayısının yaklaşık 7 bin olduğunu, 20 bin kişinin ise yaralanmış olabileceğini söyledi.

Moskova da bu hafta 10 binden fazla askerini kaybettiğini itiraf etmişti.

