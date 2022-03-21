Putin’in Mariupol’e saldırısının altında yatan sebep açığa çıktı! 'Topluca ceza veriyor'

Vereshchuk, Mariupol'a yapılan saldırının Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin için kişisel olduğunu söyledi çünkü 2014'te Rusya'nın Kırım yarımadasını Ukrayna'dan ilhak ettiği sırada şehri ele geçirmeyi başaramamıştı.

Vereshchuk, Fransız gazetesi Libération'a "Putin'in 2014'te şehri ele geçirememesinin ardından Mariupol halkından şahsi bir intikam aldığını düşünüyorum. Bu onların Rus vesayetini reddetmelerinin toplu cezası" dedi.

‘HİÇBİR ŞEY ONLARI DURDURAMIYOR’

Vereshchuk, güneydoğu kentine insani yardım malzemeleri ulaştırma çabalarının başarısız olmaya devam ettiğini söyledi.

"Putin isteseydi, Mariupol insani koridoru zaten açık olurdu. Ruslar hastaneleri, yerinden edilmiş insanları barındıran tiyatroyu, camiyi, kiliseleri yok ediyor ve hiçbir şey onları durduramıyor."dedi.

En az 300.000 kişinin yoğun bombardıman altında hala elektrik, yiyecek ve su olmadan kuşatma altındaki şehirde mahsur kaldığı düşünülüyor.



