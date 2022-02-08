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Putin ve Macron görüşmesiyle ilgili "anlaşma" iddialarına Rusya'dan sert tepki! "Lider Fransa değil"

08.02.2022 16:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Ukrayna çevresindeki gerilimi azaltmaya yönelik Financial Times'ın anlaşma imzaladığı iddiasını yalanlayarak, "Moskova ve Paris herhangi bir anlaşma yapamaz. Bu kesinlikle imkansız. Fransa hem Avrupa Birliği üyesi hem de NATO üyesi ve buralarda lider Fransa değil" dedi.

Putin ve Macron görüşmesiyle ilgili "anlaşma" iddialarına Rusya'dan sert tepki! "Lider Fransa değil"

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, başkent Moskova’da gazetecilere dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un dün gerçekleştirdiği görüşmesinin 5 saatten fazla sürdüğüne değinerek, "Putin ve Macron arasında yapıcı ve gerçekten de kapsayıcı ilişkiler kuruldu. Bu da birbirleriyle konuşmak için çok zaman ayırmalarına izin veriyor. Ayrıca gündemdeki konular gergin" ifadelerini kullandı.

"MEVCUT DURUMDA MOSKOVA VE PARİS HERHANGİ BİR ANLAŞMA YAPAMAZ"

Peskov, İngiliz Financial Times gazetesinin Putin ile Macron’un Ukrayna çevresindeki gerilimi azaltmaya yönelik anlaşma imzaladığı iddialarını da reddetti.

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"Financial Times tabi ki yanlış yazdı, temelde yanlış" diyen Peskov, "Mevcut durumda Moskova ve Paris herhangi bir anlaşma yapamaz. Bu kesinlikle imkansız" ifadelerini kullandı.

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"LİDER FRANSA DEĞİL"

Peskov, "Fransa hem Avrupa Birliği üyesi hem de NATO üyesi ve buralarda lider Fransa değil. Liderlik başka bir ülkede. Peki burada ne gibi anlaşmalardan bahsedebiliriz?" şeklinde konuştu. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
NATO Fransa Rusya Ukrayna
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