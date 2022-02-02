Rahat bir yataktan önce alınacak, en şık ve en iyi baza modelleri

Yatak odasının konforlu ve kullanışlı olabilmesi için fonksiyonel ürünlere yer vermek gerekir. Doğru yapılan mobilya seçimleriyle yatak odanızda huzurlu bir ortam yaratabilirsiniz. Bu ürünlerin başında da bazalar gelir. Eğer "Baza nasıl olmalı?" diye sorarsanız sağlam mekanizmaya sahip, üst kısmı MDF ya da eş değer kaliteli bir malzemeyle üretilen, demir veya çelik iskeletli bir model olmasına dikkat etmelisiniz. Bu kadar teknik bilgiden sonra gelin, en kaliteli ürünleri listelediğimiz yazımızı birlikte inceleyelim.

1. Şık tasarımıyla Niron Ela Baza

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En iyi baza markaları arasında yer alan tek kişilik Niron Ela Baza, sütlü kahverengi tonuyla göz doldurur. İskeletinde MDF kullanılan ürün, silinebilir soho kumaş dış yüzeyi sayesinde ıslak bezle kolayca temizlenir. 5 adet profille güçlendirilen baza, uzun yıllar boyunca size eşlik eder. 6 adet ayağı bulunan ürün, yeri sağlam şekilde kavradığı için oynama yapmaz. Bu sayede ses çıkarmaz ve rahatsız olmanızı engeller. Dayanıklı yapısıyla esneme ve çökme yapmaz, güvenli kullanım sunar. Demir tutma kısmıyla kolayca açılan baza, eşyalarınızı saklamak için ekstra alan oluşturur.

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2. Silinebilir kumaşıyla Ayba Baza

Birinci sınıf tay kumaştan üretilen Ayba Baza, silinebilir olduğu için oluşabilecek leke ve kirleri kolayca temizleyebilirsiniz. 90 x 190 cm ebadındaki ürün, tek kişinin kullanımı için uygun. Çelik profilden elde edilen iskeleti sayesinde uzun yıllar boyunca sorunsuz kullanılır. Elektrostatik fırın boyamalı kapakları, çizilmelere karşı direnç gösterir. 8 mm suntlalam alt tabanı dayanıklı olduğu için kırılma ve çökme yapmaz. Sünger kauçuk kasası ise darbelere karşı direnç gösterir. 3 adet denge kancası bulunan ürün, yatağın kaymasını önler ve sabit tutar. 10 cm yüksekliğe sahip bazanın krom ayakları hem şık bir duruş sergiler hem paslanma ve kararma yapmaz.

3. Kararmayan krom ayaklara sahip Setay Baza

Yatak odanız için en iyi baza modellerini arıyorsanız tek kişilik Setay Baza'ya mutlaka göz atmalısınız. 90 x 190 cm boyutundaki ürün, baza ve başlıktan oluşur. Birinci sınıf MDF ile üretilen baza, sağlam yapısıyla uzun kullanım ömrü sunar. Şık görünümüyle odanızın havasını değiştirir. Ürünün krom ayakları kararma ve paslanma yapmaz. Yeri doğru şekilde kavradığı için sarsıntı yapmaz. Demir tutma kolu ise bazayı kolayca açmanıza yardım eder. Ürün, geniş iç hacmiyle ekstra depolama alanı da oluşturur. Böylece fazla eşyalarınız için ihtiyaç duyduğunuz alanı sağlar. Süspansiyonlu açma kapama demirleri, kapanırken ürünün çarpmasını engeller.

4. Yatak odanıza çok yakışacak Pony Yatak

"En iyi yatak baza hangisi?" diye soracak olursanız Pony Yatak'ı tercih edebilirsiniz. Şık beyaz rengiyle yatak odanıza ferah bir hava katan ürün, konforlu bir kullanım sunar. Stresli ve yorucu bir iş günün sonunda sabaha enerjik kalkmanıza yardımcı olur. Plastik siyah ayaklarıyla yeri doğru şekilde kavrar ve ses çıkarmaz. Aynı zamanda zeminin çizilmesini de önler. Ön ve kenarlarda bulunan tutma kolları, bazanın altını rahatça açmanıza yardımcı olur. Geniş iç hacmi sayesinde fazla eşyalarınızı yerleştirebileceğiniz alan sunar. Hoş desenleri bazaya hareket katar. Dayanıklı tasarımıyla uzun yıllar boyunca size eşlik eder. 180 x 200 cm ebadındaki ürün, çift kişinin kullanımı için uygun.

5. Dayanıklı yapısıyla Setenay Defne Baza Seti

2 adet baza, 1 adet yatak ve 1 adet başlıktan oluşan Setenay Defne Baza Seti, çelik profil iskeleti sayesinde uzun süre boyunca sorunsuz kullanılır. Birinci kalite keten kumaştan elde edilen ürün, yatak odanıza hoş bir görünüm katar. Çabuk kirlenmeyen kumaşı kolayca temizleyebilirsiniz. 105 cm yüksekliğe ve 27 cm iç genişliğe sahip baza, çift kişinin kullanımına uygun. Plastik kırılmaz ayaklar, ürünün zemini çizmesini önler. Geniş içi hacmiyle eşyalarınız için ekstra alan oluşturan baza, demir açma koluyla kolayca açılıp, kapanabilir. Dayanıklı yapısıyla uzun yıllar boyunca kullanılır.

6. Geniş iç hacmiyle Niron Silver Baza

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150 x 200 cm boyutundaki Niron Silver Baza, çift kişinin kullanımı için uygun. Kaydırmaz keten kumaşı sayesinde yatağın kaymasını önler ve konforlu bir uyku deneyimi sunar. Ayrıca kolay kir tutmayan yapısıyla rahatça temizlenir. Profilden elde edilen iskeleti sayesinde ürünü uzun yıllar boyunca sorunsuz kullanabilirsiniz. Amortisör sistemi bulunduğu için bazayı rahatça açıp kapayabilirsiniz. 4 adet vida ile desteklenen başlık, bazaya sıkıca tutunur ve oynama yapmaz. 6 adet krom ayağı hem ürünün hoş görünmesini sağlar hem yeri sağlam şekilde kavrar ve bazanın çökmesini önler.

7. Uzun süre kullanılan SLEEPBUCKS Quattro Plus Baza

En kullanışlı baza modelleri arasında gösterilen SLEEPBUCKS Quattro Plus Baza, şık kapitone desenleriyle yatak odasının havasını değiştirir. Plastik tutma kolu sayesinde kolayca açılıp kapanan ürün, geniş iç hacmi ile eşyalarınızı saklamak için ihtiyaç duyduğunuz alanı sağlar. Amortisör sistemi ise bazayı kapatıp açarken çarpmasını önler. Çelik makas ayakları şık bir duruş sergiler ve paslanmaz ya da kararma yapmaz. Kaydırmaz üst kumaşı sayesinde yatak, bazanın üzerinden kaymaz. Böylece huzurlu uyku deneyimi yaşayabilirsiniz. Dayanıklı tasarımıyla uzun yıllar boyunca sorunsuz kullanılır.

8. Amortisör ile kolay açılıp kapanan Niva Baza

En iyi baza arasında kendine yer bulan tarçın renkli Niva Baza, çift kişinin kullanımı için uygun. 5 mm MDF ile üretilen kapak ve alt taban, sağlam yapısıyla uzun süreli kullanım imkanı verir. Amortisör özelliği ürünü açıp kapatırken çarpmasını önler. Demir tutma kolu sayesin rahatça açılan baza, kullanılmayan eşyalar için ekstra alan sağlar. Elektrostatik boyamaya sahip kapak ve baza kasası çizilmelere karşı direnç gösterir. Mikrofiber su itici döşeme kumaşı sayesinde kolayca temizlenir. Ahşap ayakları ise zeminin çizilmesini önler. Kapitone desenlerine sahip baza, bulunduğu ortama şık bir görünüm kazandırır.

9. Sade tasarımı tercih edenlere İpek Mobilya Açelya Baza

Sade ve şık bir baza tavsiyesi isterseniz İpek Mobilya Açelya Baza'yı tercih edebilirsiniz. Tek kişinin kullanımına uygun ürün, hoş bej rengiyle dikkat çeker. Çelik profil iskeletten elde edilen baza, dayanıklı yapısı sayesinde uzun yıllar size eşlik eder. 6 mm MDF kullanıldığı için çökmeye karşı direnç gösterir. Baza altında hava kapsülleri yer alır. Bu sayede iç kısmın hava almasını sağlar ve kötü koku oluşumunu engeller. Demir tutma kolu ile rahatça açılıp kapanan ürün, konforlu kullanım sunar. Silinebilir kumaşı sayesinde bazayı kolayca temizleyebilirsiniz. 10 cm ayak yüksekliği olduğu için baza altının temizliği de oldukça kolay.

10. Kapitone desenlerine sahip İndivani Baza

Baza ve başlıktan oluşan İndivani Baza, hoş rengiyle yatak odanıza güzel bir hava katar. 180 x 200 cm ebadındaki ürün, çift kişinin kullanımı için uygun. Kapitone desenleri bazaya farklı bir hava katar. Ürünün yan duvar kumaşı paslanmaz. Çelik konstrüksiyon iskeleti sayesinde uzun yıllar boyunca size eşlik eder. Geniş iç hacme sahip baza, eşyalarınız için ekstra depolama alanı oluştur. Silikonlu açma kulpuyla kolayca açılır. Amortisör özelliği sayesinde bazayı kolayca açıp kapayabilirsiniz. Yüksek ayak boyuyla yatağın altını da kolayca temizleyebilirsiniz. Üstelik ayakları plastik olduğu için zemini çizilmesini önler.

11. Yüksek ayaklarıyla Cesur Calderon Baza

Sizin için seçtiğimiz son tavsiye olan Cesur Calderon Baza, çift kişinin kullanımı için uygun. Birinci kalite soho kumaştan elde edilen ürün, silinebilir özelliğiyle kolayca temizlenir. Kapitone desenleriyle odanıza şık bir görünüm kazandıran bazanın üst kısmında MDF kullanıldığı için çökme yapmaz. Çelik profil iskeleti sayesinde uzun yıllar boyunca size eşlik eder. Geniş iç hacmi ise kullanmadığınız ürünler için ekstra depolama alanı sağlar. Demir kulplar bazayı kolayca açmanıza yardım eder. Yüksek ayakları olduğu için temizlik sırasından bazayı yerinden oynatmadan altını kolayca temizleyebilirsiniz.



