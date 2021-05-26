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Rapor yayınlandı: 2021’in ilk çeyreğinde yüzde 31 artış!

26.05.2021 14:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gelen bir rapor; oyun, e-ticaret ve fintech sektörlerindeki uygulama kurulumlarının önemli bir büyüme kaydettiğini gösterdi. Rapora göre, mobil uygulama büyümesi 2021’in ilk çeyreğinde yüzde 31 arttı.

Rapor yayınlandı: 2021’in ilk çeyreğinde yüzde 31 artış!

Küresel uygulama pazarlaması analitiği platformu Adjust, Uygulama Trendleri Raporu 2021’i yayınladı. Rapor, mobil uygulama büyümesinin 2021’de global olarak hızlanmaya devam ettiğini gösterdi. Uygulama kurulumları 2020’de tüm sektörlerde yıllık bazda yüzde 50 arttıktan sonra, 2021’in ilk çeyreğinde yıllık yüzde 31 artış gösterdi. Oturumlar ise 2020’deki yüzde 30’luk artışın ardından bu yıl yüzde 4.5 arttı.

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" TÜM ZAMANLARIN EN YÜKSEK SEVİYESİNDE"

"Dünyanın dört bir yanındaki insanlar günlük yaşamlarının birçok alanında mobil teknolojilerin oluşturduğu pozitif değişimi fark ettikçe, uygulama ekonomisi 2020’de hızlı bir büyüme yaşadı" diyen Adjust’ın Kurucu Ortağı ve CEO’su Paul H. Müller, "Mobil pazarlamacılar için yeni kullanıcılara ulaşma potansiyeli tüm zamanların en yüksek seviyesinde, ancak bu beraberinde gittikçe kızışan bir rekabet de getiriyor. 2021’in önemli bir kısmı geride kalmışken ve iOS 14 yeni bir çağ başlatırken, pazarlamayı otomasyonla geliştirmenin önemi ve kullanıcıların yolculukları boyunca uygulama içinde nasıl davranışlar gösterdiklerini anlamanın önemi her zamankinden daha belirgin" açıklamasında bulundu.

Raporun diğer sonuçları şöyle açıklandı:

Fintech uygulamaları, 2020’de tüm sektörlerdeki kurulumlarda bir önceki yıla göre en yüksek artışı (yüzde 51) gösterdi.

Kurulumlar, 2021’de 2020 ortalamasına göre yüzde 12 arttı.

Fintech uygulamalarının oturumları 2020’de yüksek bir büyüme kaydetti, bu da dijital bankacılık ve ödeme uygulamalarına doğru önemli bir geçişi temsil ediyor. Oturumlar yıllık bazda yüzde 85 arttı ve 2021’de şimdiden yüzde 35 artış gösteriyor.

Oyunlar 2020’de yeni zirveler gördü. Özellikle hyper casual oyunların kurulumları yüzde 43 arttı ve hyper casual dışı oyunlardaki artış yüzde 26.

Hyper casual olmayan oyunların oturumları 2020’de yıllık bazda yüzde 27 artarken, hyper casual oyunların oturumları yüzde 36 arttı.

2021’de hyper casual oyunların şu ana kadarki oturumları yüzde 21 azalsa da, ilk koronavirüs kapanması denklemden çıkarıldığında yıllık performans aşağı yukarı aynı kaldı. Şubat, Ocak’tan yüzde 47 daha yüksek performans gösterdi ve bu istikrarlı bir şekilde artıyor.

E-ticarette kurulumlarının büyümesi 2020’de yüzde 6 ile nispeten düşüktü, ancak yıl boyunca kararlı bir performans gösterdi.

Bununla birlikte oturumlar yüzde 44 artarak, alışverişi mobil cihazlarda yapmayı tercih edenlerin ne kadar yüksek bir etkileşime sahip olduğunu gösterdi.

2021, kurulumlarda ve oturumlarda hızlı bir başlangıç yaparak 2020 ortalamalarına göre sırasıyla yüzde 11 ve yüzde 14 artış gösterdi.

Sektörün en yüksek oturum kaydedilen haftaları 2021 Şubat sonu ile 2021 Mart’ının ilk haftaları arasında oldu ve yıllık bazda yüzde 23 arttı.

(İHA)

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