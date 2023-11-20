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Recep İvedik filmi gerçek oluyordu! Batman yerine Amsterdam uçağına bindirildiler: 'Bu da başımıza geldi'

20.11.2023 11:37 | Son Güncelleme:
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Ankara'da filmlere konu olacak bir olay meydana geldi. Ankara'dan Batman'a gidecek yolcular yanlışlıkla Amsterdam uçağına bindirildi. Olay, uçak içerisinde kabin ekibinin durumu fark etmesiyle ortaya çıktı. Amsterdam’a seyahat eden bir yolcu, uçağın içinden yaşananları paylaşıp "Bu da başımıza geldi" yorumunda bulundu.

Recep İvedik 6 filminde 'Konya yerine Kenya'ya gitme sahnesi Ankara’da gerçek oluyordu. Ankara'dan Batman'a gidecek yolcuların ring aracı tarafından yanlışlıkla Amsterdam uçağı önünde indirilmesi karışıklığa neden oldu. Olay uçak ekibinin fark etmesiyle ortaya çıktı.

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BATMAN YERİNE AMSTERDAM UÇAĞINA BİNDİRİLDİLER

Ankara’dan Batman’a gidecek olan yolcular ring aracının yaptığı hata nedeniyle Batman uçağı yerine Amsterdam uçağına bindi. Uçak içerisinde kabin ekibinin durumu fark ederek, 'Batman’a seyahat edecek yolcular lütfen acele bir şekilde kendilerini kabin ekibine bildirsinler' anonsu ile uyarıldı. Bu anonsları duyan yolcular şok oldu. Kabin ekibi Batman’a gidecek olan yolcuları birkaç kez anons ederek uçaktan indirdikten sonra uçak Amsterdam’a hareket etti.

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"BU DA BAŞIMIZA GELDİ"

Amsterdam’a seyahat eden bir yolcu, uçak içerisinde yaşanan sıra dışı anları kayıt altına aldı. Yolcu kayıt altına aldığı o anları sosyal medya hesabından paylaştı. Şaşkınlığını gizleyemeyen yolcu, kayıt sırasında şunları söyledi:

“Şu an Ankara-Amsterdam uçuşundayız. Ring arabalarıyla uçağın önüne geldik. Bebek arabasını verecekken ağabeyin biri ‘Batman’a değil mi?’ diye sordu. Bizde, ağabey ne Batman’ı bu Amsterdam uçağı deyince, ne Amsterdam’ı ben Batman’a gidiyorum' diye yanıt verdi. Şu anda uçağın içinde Batman Amsterdam yolcuları tamamen karışmış durumda. Bütün Batman yolcularını tek tek çağırıyorlar. Bu da başımıza geldi."

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Kaynak: İHA

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