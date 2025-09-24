Regl döneminde gerçek konforu yaşamak için hijyenik ped seçerken dikkat etmeniz gerekenler

Cilt dostu malzemeler tercih edilmeli

Hijyenik pedin cilde temas eden yüzeyi oldukça önemlidir. Pamuk gibi doğal liflerden üretilmiş yüzeyler, sentetik materyallerin aksine tahriş ve kaşıntı riskini azaltır. Özellikle hassas cilt yapısına sahip kadınlar için bu nokta kritik bir fark yaratır.

Günlük yaşantıya uyum sağlamalı

İş hayatı, spor ya da günlük tempolu yaşam; regl döneminde de devam eder. Pedin kaymayan ve esnek yapıda olması, hareket özgürlüğünüzü kısıtlamaz ve güvenle gününüze devam etmenizi sağlar.

Yumuşak dokulu nefes alabilen yapı, kritik!

Yumuşak yüzeyli pedler regl döneminde aradığınız ferahlığı sunar. Pedin alt tabakasının hava geçirgenliği, cilt sağlığı açısından belirleyicidir. Nefes almayan pedler nemi hapsederek bakteri oluşumuna zemin hazırlar. Oysa nefes alabilen pedler, kötü koku oluşumunu önler ve cildin rahat etmesini sağlar.

Yüksek emicilik kapasitesi olmalı

Regl yoğunluğu herkes için farklıdır. Gün boyu sızıntı kaygısı yaşamamak için güçlü emicilik sağlayan pedler tercih edilmelidir. Bu sayede hem güven hissi artar hem de kıyafetlerinize karşı endişe duymadan hareket edebilirsiniz.

Anatomik yapıya sahip olması hareket özgürlüğü sağlar

Günlük yaşamda sürekli hareket halindeyiz. Bu nedenle vücudunuzun şekline uyum sağlayan, esnek ve anatomik yapılı pedler tercih etmek gerekir. Böylece spor yaparken, yürürken veya uzun süre oturmak zorunda kaldığınızda bile rahat edebilirsiniz.

Çevreye duyarlı olmalı, kimyasal ve parfüm içermemeli

Regl döneminde genital bölge daha hassas hale gelir. İçeriğinde parfüm, klor, BPA ya da zararlı kimyasal barındıran pedler, tahrişe ve alerjik reaksiyonlara neden olabilir. Bu yüzden doğal ve katkısız ürünleri tercih etmek sağlığınızı korur.

Öyle böyle değil! Sleepy, yeniliğin ta kendisi!

Regl dönemi her kadının hayatında yoğun ve zorlu olabiliyor. Ancak doğru ped seçimi, gününüzü daha rahat, güvenli ve özgür geçirmenizi sağlayabilir. Sleepy Bio Natural Premium Plus, doğal içerikleri, güçlü koruması ve konforlu tasarımıyla bu dönemde yanınızda. Artık gerçek konfor ve güven öyle böyle değil, sizinle!