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Rekor sayıda Kovid-19 vakaları görülüyor! Teknoloji devleri seferber oldu

26.04.2021 14:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hindistan'da rekor sayıda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının görülmesinin ardından Google ve Microsoft gibi şirketler salgınla mücadelede destek sözü verdi.

Rekor sayıda Kovid-19 vakaları görülüyor! Teknoloji devleri seferber oldu

Google CEO'su Sundar Pichai, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, şirketin Hindistan'ın Kovid-19'la mücadelesine yaklaşık 18 milyon dolar destek olacağını duyurdu.

Pichai, söz konusu 18 milyon dolarlık desteğin, yüzde 83'ünün yerel sağlık kuruluşları ve sivil toplum kuruluşlarına salgınla mücadeleyle aşı farkındalığı kapsamında reklam bütçesi olarak tanımlandığını, geri kalanının ise insani yardım faaliyetleri kapsamında ihtiyaç sahibi topluluklara gideceğini kaydetti.

Ülke basınındaki habere göre, şirketin yanı sıra Google çalışanları da Hindistan'a 500 bin dolar bağış topladı.

MİCROSOFT DA DESTEK OLACAK

Öte yandan, Microsoft'un CEO'su Satya Nadella ise Hindistan'daki durumun üzücü olduğunu vurgulayarak oksijen makinası ve benzeri ekipmanların alımları için bu ülkeye destek olacaklarını açıkladı.

Nadella, Hindistan'a yapılacak yardım miktarını açıklamazken, şirketin teknoloji ve kaynaklarının yardım faaliyetleri için seferber edileceğine işaret etti.

ZENGİNLER HİNDİSTAN'I TERK EDİYOR

Independent sitesinin haberine göre, salgının zirve yaptığı Hindistan'da yaşayan zenginler özel uçaklarla ülkeden ayrılıyor.

Çok sayıda ülkenin Hindistan'a yapılan tarifeli uçuşlara yasak getirmesinin özel jetlere talebi arttırdığı, geçen hafta İngiltere'ye uçuşlarda fiyatların yaklaşık 100 bin sterlini bulduğu iddia edildi.

İngiltere, 23 Nisan'da Hindistan'dan yapılan uçuşları geçici olarak durduğunu açıklamıştı.

Hindistan'da günlük Kovid-19 vaka sayısı son 5 gündür dünya genelinde en üst seviyede seyrederken, son 24 saatte ülkede 352 bin 991 vaka tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 17 milyon 313 bin 163'e yükseldi.

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Son 24 saatte 2 bin 812 kişinin Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiği ülkede, günlük can kaybı sayısı da salgının başından bu yana görülen en yüksek noktaya ulaşırken toplam ölü sayısı 95 bin 123'e çıktı.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Google Microsoft Hindistan
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