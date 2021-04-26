Rekor sayıda Kovid-19 vakaları görülüyor! Teknoloji devleri seferber oldu

Google CEO'su Sundar Pichai, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, şirketin Hindistan'ın Kovid-19'la mücadelesine yaklaşık 18 milyon dolar destek olacağını duyurdu.

Pichai, söz konusu 18 milyon dolarlık desteğin, yüzde 83'ünün yerel sağlık kuruluşları ve sivil toplum kuruluşlarına salgınla mücadeleyle aşı farkındalığı kapsamında reklam bütçesi olarak tanımlandığını, geri kalanının ise insani yardım faaliyetleri kapsamında ihtiyaç sahibi topluluklara gideceğini kaydetti.

Ülke basınındaki habere göre, şirketin yanı sıra Google çalışanları da Hindistan'a 500 bin dolar bağış topladı.

MİCROSOFT DA DESTEK OLACAK

Öte yandan, Microsoft'un CEO'su Satya Nadella ise Hindistan'daki durumun üzücü olduğunu vurgulayarak oksijen makinası ve benzeri ekipmanların alımları için bu ülkeye destek olacaklarını açıkladı.

Nadella, Hindistan'a yapılacak yardım miktarını açıklamazken, şirketin teknoloji ve kaynaklarının yardım faaliyetleri için seferber edileceğine işaret etti.

ZENGİNLER HİNDİSTAN'I TERK EDİYOR

Independent sitesinin haberine göre, salgının zirve yaptığı Hindistan'da yaşayan zenginler özel uçaklarla ülkeden ayrılıyor.