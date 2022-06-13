Resmi Gazete'de yayımlanıp yürürlüğe girmişti: Yatırım karşılığı yabancılara vatandaşlık imkanında flaş gelişme! Ses getiren uygulamanın iptali için...

Yatırım karşılığı yabancılara vatandaşlık imkanı veren yönetmelik ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. TBB, söz konusu yönetmeliğin iptali istemiyle dava açtı. TBB'nin, Danıştay Başkanlığına verdiği dava dilekçesinde, 13 Mayıs 2022'de Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmeliğin, belli bir miktarda yabancı parayla taşınmaz alımı veya fon-bireysel emeklilik sistemine giriş gibi yatırımlar karşılığında yabancılara Türk vatandaşlığı verilmesi sonucunu doğurduğu ifade edildi. İşte detaylar...

"VATANDAŞLIK KAVRAMINI SOYUTLAŞTIRMAKTA VE ÖZÜNDEN UZAKLAŞTIRMAKTADIR"

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının, vatandaşlığın kazanılmasına ilişkin şartların kanunla düzenlenmesini emrettiği belirtilen dilekçede, şunlar kaydedildi:

"Bu çerçevede, Türk Vatandaşlığı Kanunu'nun ilgili hükümlerinde, vatandaşlığın hangi hallerde kazanılacağı düzenlenmiş, buna ilişkin şartlar sınırlı olarak sayılmıştır. Kanunda, belli bir miktar yabancı para karşılığında fon-bireysel emeklilik sistemine giriş gibi yatırımlar yapmak yoluyla Türk vatandaşlığı kazanılmasına ilişkin herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır.

Öte yandan, dava konusu düzenlemede, devletle hukuki ve siyasi bağ ile bağlılığı ifade eden vatandaşlık kavramının, yabancı bir para cinsinden bir değer ile karşılanması, vatandaşlık kavramını soyutlaştırmakta ve özünden uzaklaştırmaktadır.

Dolayısıyla düzenlemeler, gerek Anayasa'ya aykırılığı gerekse kanuni dayanaktan yoksun olmasının yanı sıra Türk Vatandaşlık Kanunu tarafından da benimsenen 'vatandaşlığın gerçekliği' ilkesine aykırılık teşkil etmektedir."

İPTAL EDİLMESİ GEREKTİĞİ SAVUNULDU

Bu hükümlerin, devlete bağlılık ilkesi bir yana bırakılarak, para karşılığında vatandaşlık verilmesi sonucunu ortaya çıkaracağı, bunun da milleti telafisi güç hak kayıplarına uğratacağı savunulan dilekçede, dava konusu yönetmeliğin Anayasa'ya aykırılığı ve kanunu dayanaktan yoksun olması nedeniyle iptal edilmesi gerektiği savunuldu. (AA)





