Reuters yazdı... Elon Musk-Twitter kavuşması bugün açıklanabilir!

Twitter Musk'ın hissedarların birçoğunu etkilemesinin ardından Musk ile anlaşma görüşmelerine başladığını açıklamıştı.

GÜNÜN İLERLEYEN SAATLERİNDE AÇIKLANABİLİR

Konuya yakın kaynaklar, Twitter yönetim kurulunun toplanmasının ardından hisse başına 54.20 dolarlık anlaşmayı günün ilerleyen saatlerinde açıklayabileceğini söyledi. Kaynaklar ayrıca anlaşmanın son dakikada başarısızlıkla sonuçlanmasının her zaman mümkün olduğunu da ifade etti.

Twitter'da %9.58 oranında hissesi bulunan Musk, Twitter'ın tamamını satın almak için 14 Nisan'da hisse başına nakit olarak 54.20 dolar ödemeyi teklif ettiğini açıklamıştı. Tesla'nın CEO'su Musk ayrıca Twitter'da gerekli değişikliklerin yapılması için şirketin borsa kotundan çıkartılması gerektiğine inandığını da belirtmişti.

Musk, son birkaç gündür Twitter hissedarlarıyla bir araya gelerek şirkete yaptığı satın alım teklifi konusunda hissedarların desteğini almaya çalışmaktaydı.

HİSSEDARLARDAN TWITTER'A ÇARPICI TALEP

Musk'ın satın alma konusunda yaptığı detaylı finansal açıklamadan sonra Twitter'ın birçok hissedarı şirkete ulaşarak muhtemel bir anlaşma fırsatının kaçırılmaması gerektiği konusunda şirkete talepte bulundu.

Kaynakların verdiği bilgiye göre, Musk'un sunduğu teklifi "en iyi ve son teklif" olarak açıklaması anlaşma müzakerelerinde bir engel teşkil etti. Buna rağmen, Twitter yönetim kurulu, Musk'ın anlaşmayı tamamlama kabiliyeti konusunda daha fazla bilgi elde etmek için Musk ile temasa geçmeye karar verdi.

Kaynaklara göre, Twitter Musk'ın satın alma teklifinin fiyatını arttırarak Musk üzerinde baskı kurup kurmama konusunda henüz net bir karar vermedi. Konuya yakın kaynaklar, görüşmelerin gizliliğinden ötürü isimlerini açıklamadılar.

Kaynaklardan birinin bilgisine göre, Twitter, ABD Menkul Kıymetler ve Borsalar Komisyonu'nun (SEC) da dahil olduğu düzenleyici kurumların Musk ile ilgili devam eden bir soruşturmasının olup olmadığı konusunda daha fazla bilgi edinmeye çalışıyor. Çünkü Musk'a herhangi bir soruşturma olması durumunda Twitter'ın satış görüşmelerinin tamamlanması açısından bir risk oluşabilir. (Reuters)

