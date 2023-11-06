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Rize'de KYK yurdunda asansör beton zemine çakıldı! Bir öğrenci fenalık geçirdi, Rize Valisi'nden açıklama

06.11.2023 07:43 | Son Güncelleme:
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Rize'de KYK yurdunda boş bir asansör arıza nedeniyle beton zemine çakıldı. Çıktığı asansörün gürültüyle çakılması üzerine fenalık geçiren bir öğrenci hastaneye kaldırıldı. Öğrenciler durumu protesto ederken Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, "Vali olarak söylüyorum; burada sorumlu olan arkadaşlarımızın görevden alınmasıyla ilgili, sorumluluk tespit ettiğim her arkadaşımın görevine son vereceğimi söylüyorum" dedi.

Rize'de KYK yurdunda asansör beton zemine çakıldı! Bir öğrenci fenalık geçirdi, Rize Valisi'nden açıklama

Olay, saat 22.00 sıralarında kent merkezi Fener Mahallesi'ndeki KYK'ya bağlı Ayder Kız Öğrenci Yurdu'nda meydana geldi. İddiaya göre, üniversite öğrencisi Seranur D., tek başına 9'uncu katta bindiği asansörden, giriş katında indi. Öğrencinin inmesiyle kabini boşalan asansör, bilinmeyen nedenle arızalanınca, zemine çakıldı. Seranur D., indiği boş asansörün zemine çakılıp, gürültü çıkarması üzerine panikle fenalık geçirdi. Yurtta gürültüyü duyan diğer öğrenciler de kendilerini dışarı atarken, ihbar üzerine yurda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince tedbir amaçlı hastaneye kaldırılan Seranur D.'nin durumunun iyi olduğu belirtildi

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RİZE VALİSİ: 'GÖREVİNE SON VERECEĞİM'

Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Yılmaz ile İl Gençlik ve Spor Müdürü Gürhan Yıldız, yurda geldi. Bina önündeki öğrencilere hitap eden Vali Baydaş, öğrenci temsilcileri ile görüştüğünü söyledi.

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Kazada yaralanan olmadığını bildiren Baydaş, şöyle konuştu:

"Vali olarak söylüyorum; burada sorumlu olan arkadaşlarımızın görevden alınmasıyla ilgili, sorumluluk tespit ettiğim her arkadaşımın görevine son vereceğimi söylüyorum. Öğrenci arkadaşlarımla doğrudan temas kuracağım. Kendi telefonumu vereceğim. Yurdun her türlü problemi, asansörle ilgili sorunlar ifade edildi. Tamamıyla ilgili arkadaşlarınızla doğrudan iletişim kuracağım. Problemleri beraber çözeceğiz."

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Kaynak: DHA-AA

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