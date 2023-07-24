HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Rodos Adası'nda 'mutlak kargaşa' devam ediyor! Yetkililerden kritik uyarı: "45 derece olacak, durum daha da kötüleşebilir..."

Rodos Adası'nda 'mutlak kargaşa' devam ediyor! Yetkililerden kritik uyarı: "45 derece olacak, durum daha da kötüleşebilir..."

24.07.2023 09:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yunanistan'da orman yangını felaketinde 7. güne girildi. Ülke genelinde büyük ölçüde kontrol altına alınan yangınlar Rodos ve Korfu Adaları'nda devam ediyor. Dün Türk vatandaşları Rodos'tan tahliye edilmişti. Yunan yetkililer bugün sıcaklıkların 45 dereceye ulaşmasını beklerken durumun çok daha kötüye gitmesinden endişe ediliyor. Havalimanında tahliye edilmeyi beklenen insanların görüntüleri durumun vahametini gözler önüne serdi.

Rodos Adası'nda 'mutlak kargaşa' devam ediyor! Yetkililerden kritik uyarı: "45 derece olacak, durum daha da kötüleşebilir..."

Dünyada genelinde El Nino'ya bağlı ekstrem hava koşulları oluşmaya devam ediyor. Avrupa'da neredeyse 3 haftadır süren aşırı sıcaklar yüzünden Yunanistan'da 1 haftadır orman yangınları devam ediyor. Yunanistan genelindeki yangınların büyük bölümü kontrol altına alınmış olsa da Rodos ve Korfu Adası'nda durum oldukça kritik.

rodoss

DURUM DAHA DA KÖTÜLEŞEBİLİR...

Yetkililer bugün 45 dereceye ulaşması beklenen hava sıcaklıkları yüzünden Rodos ve Korfu'daki durumun daha da kötüleşmesinden endişeleniyor.

Bu iki adadaki İngiliz turistler, Yunanistan'ın şimdiye kadarki en büyük afet tahliyesinde havalimanlarında evlerine dönmeyi bekliyor.

r2

TURİSTLER HAVALİMANI VE SPOR SALONLARINA SIĞINDI

Turistler eve götürülmeyi beklerken Rodos Uluslararası Havaalanı ve spor salonlarında yoğunluklar oluşturdu.

Görüntülerde serdikleri havlu ve pikelerin üzerinde tahliye edilmeyi beklediği gözlenen turistlerin yaşadığı mağduriyet hat safhada.

ed

Orman yangınları Yunan Adaları'nı kasıp kavururken İngiliz yetkililer, bölgedeki vatandaşları için Korfu Adası'ndaki 20 bölgenin boşaltılmasına karar verdi.

İlk tahliye edilen grup Pazar günü Rodos'tan Londra'ya dönebilmiş fakat ondan sonra tahliyeler gecikmeler yüzünden aksamıştı.

'Mutlak kargaşa' olarak tanımlanan tahliye operasyonunda mahsur kalan aileler DailyMail gazetesine konuştu. Talihsiz turistler oldukça çaresiz olduklarını ifade etti ve "hayatlarımız için savaşıyoruz" dedi.

Yunan ordusu, Rodos'ta mahsur kalan binlerce yerli ve tatilciyi okul, stadyum ve eğlence merkezlerine yerleştirdi.

r1

BİR ADA BOŞALTILDI

Yunanistan'ın doğu kıyısının açıklarında konumlanan Evia Adası'nın bazı bölgeleri için tahliye emri verildi.

Yunan devlet haber ajansı ANA-MPA'nın haberine göre, Livadi, Potami, Pernaraki ve Platanisto olmak üzere 4 köyün sakinlerine ihtiyati olarak bölgeyi terk etmeleri tavsiye edildi.

Bölge sakinlerine Karystos bölgesine doğru hareket etmeleri söylendi.

roods

KORFU'YA TAHLİYELER İÇİN TEKNELER GÖNDERİLDİ

Korfu Adası'nda da Pazar günü tahliye kararı gelmişti.

Adadaki Santa, Megoula, Porta, Palia, Perithia ve Sinies bölgelerindeki insanlara tahliye olmaları söylendi. Bir hükümet yetkilisi bölge sakinlerini deniz yoluyla tahliye etmek için bölgeye teknelerin gönderildiğini söyledi.

1

RODOS'TAN 19 BİN KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Rodos Adası'nda Salı gününden bu yana rüzgarların körüklediği yangınlarla mücadelede 19 bin kişi şu ana kadar tahliye edildi.

ro

TÜRK VATANDAŞLARI TAHLİYE EDİLMİŞTİ

Dün Rodos Başkonsolosu Salim Kırcalıali, yangın bölgesinde bulunan Türk vatandaşlarının tahliye edildiğini açıklamıştı.

Ayrıca Türkiye yangınlarla mücadelede Yunanistan'a yardım göndermiş, Yunan Başbakan Miçotakis, Türkiye'ye yardımları için teşekkür mesajı yayımlamıştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Odaları farklı kişilere kiraya verilmişti! Son hali... Odaları farklı kişilere kiraya verilmişti! Son hali...
'147 bin TL maaş alıyorum' açıklaması gündem olmuştu! Cemal Enginyurt'tan yeni iddia: '410 bin TL alan bakan yardımcısı var''147 bin TL maaş alıyorum' açıklaması gündem olmuştu! Cemal Enginyurt'tan yeni iddia: '410 bin TL alan bakan yardımcısı var'
İmamoğlu destekçileri salt çoğunlukta! Kılıçdaroğlu'na kritik mesajİmamoğlu destekçileri salt çoğunlukta! Kılıçdaroğlu'na kritik mesaj
Anahtar Kelimeler:
yangın Türkiye Yunanistan korfu adası rodos adası

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Ters takla atmak istemişti! Hesap hatası yapınca kabusu yaşadı

Ters takla atmak istemişti! Hesap hatası yapınca kabusu yaşadı

Superstep'te fırsat! Dünyaca ünlü ayakkabı, terlik markalarında %40'a varan indirim

Superstep'te fırsat! Dünyaca ünlü ayakkabı, terlik markalarında %40'a varan indirim

Yüzmeye gittikten sonra aniden hastanelik oldu! Beyin yiyen amip...

Yüzmeye gittikten sonra aniden hastanelik oldu! Beyin yiyen amip...

Önce dolu yağdı! Sonra resmen buzlu su...

Önce dolu yağdı! Sonra resmen buzlu su...

Ayaklarınızın aradığı rahatlık onda! Puma ayakkabıda 650 TL üzeri indirim

Ayaklarınızın aradığı rahatlık onda! Puma ayakkabıda 650 TL üzeri indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.