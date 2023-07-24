Rodos Adası'nda 'mutlak kargaşa' devam ediyor! Yetkililerden kritik uyarı: "45 derece olacak, durum daha da kötüleşebilir..."

Dünyada genelinde El Nino'ya bağlı ekstrem hava koşulları oluşmaya devam ediyor. Avrupa'da neredeyse 3 haftadır süren aşırı sıcaklar yüzünden Yunanistan'da 1 haftadır orman yangınları devam ediyor. Yunanistan genelindeki yangınların büyük bölümü kontrol altına alınmış olsa da Rodos ve Korfu Adası'nda durum oldukça kritik.

DURUM DAHA DA KÖTÜLEŞEBİLİR...

Yetkililer bugün 45 dereceye ulaşması beklenen hava sıcaklıkları yüzünden Rodos ve Korfu'daki durumun daha da kötüleşmesinden endişeleniyor.

Bu iki adadaki İngiliz turistler, Yunanistan'ın şimdiye kadarki en büyük afet tahliyesinde havalimanlarında evlerine dönmeyi bekliyor.

TURİSTLER HAVALİMANI VE SPOR SALONLARINA SIĞINDI

Turistler eve götürülmeyi beklerken Rodos Uluslararası Havaalanı ve spor salonlarında yoğunluklar oluşturdu.

Görüntülerde serdikleri havlu ve pikelerin üzerinde tahliye edilmeyi beklediği gözlenen turistlerin yaşadığı mağduriyet hat safhada.

Orman yangınları Yunan Adaları'nı kasıp kavururken İngiliz yetkililer, bölgedeki vatandaşları için Korfu Adası'ndaki 20 bölgenin boşaltılmasına karar verdi.

İlk tahliye edilen grup Pazar günü Rodos'tan Londra'ya dönebilmiş fakat ondan sonra tahliyeler gecikmeler yüzünden aksamıştı.

'Mutlak kargaşa' olarak tanımlanan tahliye operasyonunda mahsur kalan aileler DailyMail gazetesine konuştu. Talihsiz turistler oldukça çaresiz olduklarını ifade etti ve "hayatlarımız için savaşıyoruz" dedi.

Yunan ordusu, Rodos'ta mahsur kalan binlerce yerli ve tatilciyi okul, stadyum ve eğlence merkezlerine yerleştirdi.

BİR ADA BOŞALTILDI

Yunanistan'ın doğu kıyısının açıklarında konumlanan Evia Adası'nın bazı bölgeleri için tahliye emri verildi.

Yunan devlet haber ajansı ANA-MPA'nın haberine göre, Livadi, Potami, Pernaraki ve Platanisto olmak üzere 4 köyün sakinlerine ihtiyati olarak bölgeyi terk etmeleri tavsiye edildi.

Bölge sakinlerine Karystos bölgesine doğru hareket etmeleri söylendi.

KORFU'YA TAHLİYELER İÇİN TEKNELER GÖNDERİLDİ

Korfu Adası'nda da Pazar günü tahliye kararı gelmişti.

Adadaki Santa, Megoula, Porta, Palia, Perithia ve Sinies bölgelerindeki insanlara tahliye olmaları söylendi. Bir hükümet yetkilisi bölge sakinlerini deniz yoluyla tahliye etmek için bölgeye teknelerin gönderildiğini söyledi.

RODOS'TAN 19 BİN KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Rodos Adası'nda Salı gününden bu yana rüzgarların körüklediği yangınlarla mücadelede 19 bin kişi şu ana kadar tahliye edildi.

TÜRK VATANDAŞLARI TAHLİYE EDİLMİŞTİ

Dün Rodos Başkonsolosu Salim Kırcalıali, yangın bölgesinde bulunan Türk vatandaşlarının tahliye edildiğini açıklamıştı.

Ayrıca Türkiye yangınlarla mücadelede Yunanistan'a yardım göndermiş, Yunan Başbakan Miçotakis, Türkiye'ye yardımları için teşekkür mesajı yayımlamıştı.

