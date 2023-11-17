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RTÜK'ten yayıncılık ilkelerini ihlal eden kanallara ceza yağdı!

17.11.2023 18:28 | Son Güncelleme:
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Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun (RTÜK) düzenlediği toplantıda izleme raporları incelendi. Dizilerdeki gayri ahlaki görüntülere ve şiddet sahneleri de değerlendirilen görüşmelerde “Hudutsuz Sevda” isimli diziye ilişkin hazırlanan izleme raporunda, kadına yönelik şiddet sahneleri nedeniyle yayıncı FOX hakkında idari para cezası müeyyidesi kararı alındı. RTÜK ayrıca SHOW TV ve KRT'ye de para cezası verdi.

RTÜK'ten yayıncılık ilkelerini ihlal eden kanallara ceza yağdı!

İzleyicilerden çokça şikayet alan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının tepkisini çeken ve RTÜK’e incelenmesi için müracaatta bulunduğu “Sakla Beni” dizisi de Üst Kurul gündemindeydi. Star ekranlarında yayınlanan yapımda çocuk karakterlerin arasında geçen diyalogların gayri ahlaki olarak izleyicilere aktarılması yasa ihlali olarak değerlendirildi. RTÜK, yayıncı kuruluşa üst sınırdan idari para cezası yaptırımı uyguladı.

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SHOW TV'YE ÜST SINIRDAN PARA CEZASI

“Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme” isimli gündüz kuşağı programında bir cinayetin ele alınması sırasında yayınlanmaması gereken görüntülerin ekrana yansıtılması ve olaya ilişkin yapılan perdesiz konuşmalar RTÜK’ün radarına takıldı. Yasa ihlali yapan SHOW TV’ye de üst sınırdan idari para cezası verildi.

Öte yandan Halk TV’de yayınlanan “Nasıl Olacak” isimli yapımda, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin bazı terör örgütlerini kolladığı şeklinde açıklamalar yapıldığı belirtilerek, yayıncı kanal hakkında üst sınırdan idari para cezası yaptırımı kararı verdi.

Üst Kurul’da Sinan Ateş cinayetinin ele alındığı “Kayda Geçsin” programı hakkındaki rapor da görüşüldü. Programda hiçbir bilgi veya belgeye dayanmaksızın Ülkü Ocaklarını ve yönetimini töhmet altında bırakıcı, davanın seyrini etkilemeye yönelik sözler sarf edildiği ifade edilerek, RTÜK Üyelerince yayıncılık ilkelerinin ihlali olarak görülüp üst sınırdan idari para cezası yaptırımı uygulandı.

KRT'YE PARA CEZASI!

KRT’de programcı Zafer Arapkirli’nin açıklamalarıyla Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı’na aleni olarak iftira atması ve hakaret edildiği değerlendirilerek, yayıncılık ilkelerinin ihlali olarak görüldü. Programı yayınlayan KRT’ye üst sınırdan idari para cezası yaptırımı uygulandı.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Üst Kurul’un son toplantısında alınan kararları değerlendirdi. Özellikle dizi filmlerle ilgili kurumların ve vatandaş bildirimlerinin arttığına dikkat çeken Şahin, ilgili kurumların, vatandaşların talep ve beklentileri doğrultusunda dramatik yapımları titizlikle incelediklerini söyledi.

Şahin, milli ve manevi değerlerimize aykırı, kadın ve çocuk istismarı içeren, şiddetin normalleştirildiği dizilere artık herkesin olduğu gibi Üst Kurulun da tahammülünün kalmadığını ifade etti. RTÜK olarak diziler konusunda yaptırımı geri planda tutmaktan vazgeçtiklerini söyleyen Şahin, “Yayıncılık ilkelerini ihlal eden dizileri yayınlayanlara taviz vermeyeceğiz. Çünkü özellikle çocuk ve gençlerimizi olumsuz etkileyen içerikler tahammül sınırlarını çok aştı. Artık daha sıkı denetimler yapacağız. Üzülerek söylüyorum bilhassa dizi filmlerle alakalı ikili diyalog sürecini tercih etmeden yaptırım gücümüzü ön planda tutacağız. İyi niyetli ikazlarımızın karşılık bulmadığını maalesef gördük. İzleme ve değerlendirme dairemize talimatı verdim.

Yanlış yapanın gözünün yaşına bakılmayacak. Yanlışta ısrar eden, şiddeti kanıksatıcı içerikler üreten, milli güvenliği tehdit eden yayınlara asla ve asla izin veremeyiz. Bundan sonra izleme raporlarımızı sıklıkla Üst Kurul gündemine taşımakta kararlıyız. Her beyanımda dediğim gibi kırmızı çizgilerimiz açık. Dizi filmlerle ilgili bundan sonra uyarı gereği duymadan yasadan kaynaklanan yaptırım gücümüzü çekinmeden kullanacağız. Dizilerdeki kadın ve çocuk istismarı görüntüleri çizgiyi çok ama çok aştı. Yepyeni bir döneme giriyoruz. Tüm yapımcılarımızın toplumsal hassasiyetlere ve RTÜK kurullarına uygun olarak daha dikkatli olmaları kendi hayırlarına olacaktır” değerlendirilmesinde bulundu. (İHA)

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