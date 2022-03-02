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Rusların Kiev'de yavaş ilerleyişi... Rus ordusu başarısız mı? ABD nedenleriyle açıkladı

02.03.2022 22:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya’nın Ukrayna’yı işgali sürerken başkent Kiev’den sıcak gelişmeler gelmeye devam ediyor. ABD, Rusya’nın Ukrayna’yla savaşında yavaş ilerleme kaydettiğini belirtirken bunun nedenlerini de açıkladı. ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) bir yetkili, Rusya’nın yavaş ilerlemesini; Ukrayna ordusunun direnişinin yanı sıra Rus ordusunun planlamada ve kuvvetlerin entegrasyonunda başarısız olmasına bağladı.

Rusların Kiev'de yavaş ilerleyişi... Rus ordusu başarısız mı? ABD nedenleriyle açıkladı

Ukrayna-Rusya savaşına ilişkin bazı gazetecilere açıklama yapan bir Pentagon yetkilisi, Rus ordusunun Kiev yakınlarında önceki gün oldukları noktada olduğunu ve önemli bir ilerleme kaydedemediğini belirtti.

"PLANLAMADA VE KUVVETLERİN ENTEGRASYONUNDA BAŞARISIZ"

Rusya’nın şu ana kadar Ukrayna’ya 450’den fazla füze fırlattığını aktaran Pentagon yetkilisi, "Rus kuvvetleri onlardan beklendiği kadar müşterek kuvvet ve kabiliyetlerini entegre etmiş görünmüyorlar." dedi.

Yetkili, Ukrayna ordusunun direnişinin yanı sıra planlama ve entegrasyonunun bulunmamasının da ilerlemenin yavaş olmasına etkili olduğunu aktardı.

"BİLEREK YAPTILAR"

Rusya’nın sivil hedeflere de saldırı düzenlediğini gördüklerini belirten yetkili, "En azından medya kuruluşlarına yönelik saldırıları bilerek yaptılar." diye konuştu.

Pentagon yetkilisi, Rusya’nın şu aşamada sınıra yığınak yaptığı güçlerin yüzde 82’sini Ukrayna topraklarına soktuğunu kaydetti.

Rusların Azak Denizi'nin kıyılarından kuzeye Mariupol’a ilerlediğini anlatan yetkili, yine Rus birliklerin Donetsk bölgesinden de bu liman kentine ilerlediğini bildirdi. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna
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