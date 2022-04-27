HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Rust filmi setindeki kazanın görüntüleri ilk kez paylaşıldı! Alec Baldwin silahı ateşlemişti, ölmeden önceki son anları...

Rust filmi setindeki kazanın görüntüleri ilk kez paylaşıldı! Alec Baldwin silahı ateşlemişti, ölmeden önceki son anları...

27.04.2022 09:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rust filmi setinde yaşanan ölümcül kaza tüm dünyayı dehşete düşürmüştü. Aktör Alec Baldwin'in sebep olduğu ve görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'in ölümüyle sonuçlanan kazanın hemen ardından yaşananların video görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde Hutchins'in ölmeden önceki son anları yer alıyor.

ABD'nin New Mexico eyaletindeki "Rust" filmi setinde yaşanan ölümcül kazayla ilgili görüntüler ilk kez yayımlandı. Santa Fe polisi tarafından paylaşılan görüntülerde, tabancasındaki gerçek mermilerle görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'in ölümüne sebep olan aktör Alec Baldwin'in deneme çekimleriyle, hemen sonrasında yaşanan kazada yaralanan kadın yönetmenin ambulansa taşınma anı yer aldı.

1

BALDWIN: HAYIR ASLINDA DEĞİLİM

İlk defa kamuoyuna sunulan kayıtlara göre, Şerif Adan Mendoza'nın "İyi misin?" şeklindeki sorusunu Baldwin "Hayır aslında değilim." diye cevaplarken, Santa Fe Şerif Ofisi'ne gelerek ifade vermesi istenen oyuncu "Sizinle şimdi gelebilirim, bana sadece ne yapmam gerektiğini söyleyin." ifadesini kullanıyor.
2

Mendoza, açıklamasında, olayla ilgili soruşturmanın açık olduğunu ve devam ettiğini, suç duyurusunda bulunup bulunmama konusundaki kararın adli tıp çalışmalarının sonucuna bağlı olacağını belirtti.

3

Video kayıtları, "Rust" filminin yapım şirketi "güvenlik kurallarına uymadıkları için" yetkililer tarafından kınandıktan ve 136 bin dolar cezaya çarptırıldıktan bir hafta sonra yayımlandı.

7

Alec Baldwin'den samimi açıklama! Teşekkür ettiAlec Baldwin'den samimi açıklama! Teşekkür etti

6

5

4

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Rusya'dan flaş hamle! O ülkelere gaz akışı kesildiRusya'dan flaş hamle! O ülkelere gaz akışı kesildi
Canlı yayında hakaretler havada uçuştu, stüdyoyu terk etti Canlı yayında hakaretler havada uçuştu, stüdyoyu terk etti
Polise tehdit: 'Seni aldıracağım gel teke tek çıkalım!'Polise tehdit: 'Seni aldıracağım gel teke tek çıkalım!'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Survivor'da sürpriz veda! "Bu hikâye burada bitiyor"

Survivor'da sürpriz veda! "Bu hikâye burada bitiyor"

Eser Yenenler hastanelik oldu! Apar topar ameliyata alındı

Eser Yenenler hastanelik oldu! Apar topar ameliyata alındı

Erdoğan imzaladı: Bakanlık ve kurumlarda görev değişimi

Erdoğan imzaladı: Bakanlık ve kurumlarda görev değişimi

‘Kemal Kılıçdaroğlu adaylığını ilan etti’ iddiası olay oldu!

‘Kemal Kılıçdaroğlu adaylığını ilan etti’ iddiası olay oldu!

Yaptırımların ardından Rusya'dan flaş hamle! O ülkelere gaz akışı kesiliyor

Yaptırımların ardından Rusya'dan flaş hamle! O ülkelere gaz akışı kesiliyor

Acılı anne isyan etti! Kahreden detay

Acılı anne isyan etti! Kahreden detay

İlginizi Çekebilir

Sonuçlar Çin’den geldi! Ölümcül hastalığa karşı çelik gibi koruyor

Sonuçlar Çin’den geldi! Ölümcül hastalığa karşı çelik gibi koruyor

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Fazla masraf etmeden yedek bir telefonum olsun diyenler için 2500 TL altı akıllı telefon önerileri

Fazla masraf etmeden yedek bir telefonum olsun diyenler için 2500 TL altı akıllı telefon önerileri

7 günde turp gibi yapıyor! Akciğeri temizler cildi bebek gibi yapar...

7 günde turp gibi yapıyor! Akciğeri temizler cildi bebek gibi yapar...

Kızı paylaştı! İbo'nun torununu görenler beğeni yağdırdı

Kızı paylaştı! İbo'nun torununu görenler beğeni yağdırdı

Fotoğrafta nostalji isteyenler için en iyi analog fotoğraf makinesi çeşitleri

Fotoğrafta nostalji isteyenler için en iyi analog fotoğraf makinesi çeşitleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.