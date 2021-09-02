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Rusya: ABD, Ukrayna’yı Rusya’ya karşı silah olarak kullanıyor

02.09.2021 20:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD’nin Ukrayna’yı Rusya’ya karşı "silah" olarak kullandığını söyledi.

Rusya: ABD, Ukrayna’yı Rusya’ya karşı silah olarak kullanıyor

Zaharova, başkent Moskova’da video konferans yoluyla düzenlediği haftalık basın toplantısında, ABD ve Ukrayna arasındaki ilişkileri değerlendirdi.

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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’nin ABD’ye ziyaret gerçekleştirdiğini anımsatan Zaharova, "Washington'un Kiev'i Rusya’ya karşı silah olarak kullanması yeterince öngörülebilir ve üzücü sonuçlara yol açabilir." dedi.

Bu sonuçların Ukrayna için geçerli olacağını belirten Zaharova, "Bazı sonuçlar açıkta. Bunların arasında, Ukrayna’nın milli çıkarlarını kaybetmesi, devletin işlevsizliği, devletin çıkarları ve fonksiyonlarının yerine ABD’nin çıkarları ve fonksiyonlarının geçmesi, tarihsel kimliğin kaybı." diye konuştu.

Ukrayna’nın doğusundaki Donbas meselesine de değinen Zaharova, burada "iç savaşın" yaşandığını savundu.

Zaharova, uluslararası topluma, Ukrayna’ya silah sevkiyatına ambargo koyma çağrısında bulundu.

"RUSYA KARŞITI ABD-UKRAYNA DOSTLUĞU ESEF VERİCİ"

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada Zelenskiy’in ABD’deki ziyareti esnasında Ukrayna-ABD müzakerelerinin gündeminde Rusya konusunun oldukça fazla yer aldığına dikkat çekti.

Ukrayna-ABD dostluğunun Rusya karşıtlığı üzerine olduğunu söyleyen Peskov, "Yani onlar kendileri için değil, Rusya’ya karşı oldukları için dost oluyorlar. Bu, sadece esef vericidir." ifadelerini kullandı.

Peskov, Ukrayna’nın NATO üyeliği konusundaki isteği ve ABD’nin buna desteğine ilişkin ise Rusya’nın, sınırlarına NATO’nun askeri altyapısının yaklaşmasından "hiç hoşlanmadığını" vurguladı.

ABD’nin Ukrayna’ya askeri desteğin sağlanması yönündeki planını eleştiren Peskov, şunları kaydetti:

"Bu konu, Zelenskiy’in Washington’a ziyareti esnasında müzakere edildi. Bu yardımın Ukrayna’nın güneydoğusundaki krizin zorla çözülmesi girişimleri bağlamında Ukrayna tarafının potansiyel beklenmeyen eylemlerine neden olabileceğini düşünüyoruz. Bu çok tehlikeli." (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna
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