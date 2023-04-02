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Rusya'da bir kafede patlama! Putin yanlısı askeri blog yazarı Tatarskiy öldü... Dikkat çeken 'bomba' detayı

02.04.2023 21:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya'nın St. Petersburg kentinde bir kafede meydana gelen patlamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin yanlısı askeri blog yazarı Vladen Tatarskiy hayatını kaybetti, 16 kişi de yaralandı. Öte yandan Rusya'nın Ukrayna politikasına desteğiyle bilinen Tatarskiy'nin bir videoda sarf ettiği, "Herkesi yeneceğiz, herkesi öldüreceğiz, ihtiyacımız olan herkesi soyacağız. Her şey istediğimiz gibi olacak." ifadeleri yeniden gündem oldu. İşte haberin detayları...

Rusya'da bir kafede patlama! Putin yanlısı askeri blog yazarı Tatarskiy öldü... Dikkat çeken 'bomba' detayı

Rusya'nın St. Petersburg kentindeki bir kafede patlama meydana geldi. Olay yerine çok sayıda ambulans ve polis sevk edilirken, patlamada 1 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi de yaralandı.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, hayatını kaybeden kişinin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin yanlısı askeri blog yazarı Vladen Tatarskiy olarak bilinen Maxim Fomin olduğu aktarıldı.

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HEYKELİN İÇİNDE BOMBA OLDUĞU İDDİASI

Rus basınında yer alan haberlerde, patlamanın kaynağının Tatarskiy'e arkadaşları tarafından hediye edilen heykelin içine yerleştirilmiş bir bomba olduğu iddia edildi.

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"HERKESİ YENECEĞİZ, HERKESİ ÖLDÜRECEĞİZ"

Geçtiğimiz sene eylül ayında Rusya'nın Ukrayna'ya ait 4 bölgeyi ilhakı ile ilgili Kremlin Sarayı'nda düzenlenen törene katılan Tatarskiy törende çektiği bir videoda, "Herkesi yeneceğiz, herkesi öldüreceğiz, ihtiyacımız olan herkesi soyacağız. Her şey istediğimiz gibi olacak." ifadelerini kullanmıştı.

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Tatarskiy'nin patlamada kasıtlı olarak hedef alındığı kanıtlanırsa bu Rusya-Ukrayna Savaşı'yla bağlantılı yüksek profilli bir kişiye Rusya topraklarında düzenlenen ikinci suikastı olacak. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
patlama Rusya putin

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