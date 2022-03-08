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Rusya'da şoke eden görüntüler! Yoldan geçenin telefonunu kontrol ettiler...

08.03.2022 10:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya Ukrayna savaşının 13. gününde, Rusya’dan gelen görüntüler herkesi şaşırttı. Moskova polisi, yoldan geçen vatandaşları durdurup telefonlarını açmalarını ve mesajlarını göstermelerini istedi. Reddeden vatandaşlar ise polis tarafından alıkoyuldu.

Rus hükümeti, Ukrayna politikasına karşı ülkesinde sürmekte olan protestoları bastırmak için önlemlerini sertleştirdi. Bu süreçte hükümet, halkın medyada ne gördüğünü ve tükettiğini sıkı bir şekilde kontrol etti.

REDDENLERİ ALIKOYUYORLAR

Ülkede önlemler bir üst seviyeye çıkarılırken Moskova'daki polis memurları yoldan geçen sivilleri durdurup akılalmaz bir uygulamaya imza attı. Polis vatandaşlardan telefonlarını açmalarını ve rastgele mesajlarını göstermelerini istedi. Yazışmalarına ve fotoğraflarına göz attı. Reddedenleri ise alıkoydu.

Rus bir gazeteci o anın görüntülerini sosyal medyada paylaştı. Polis memurlarına hangi gerekçeyle insanların telefonlarını kontrol ettiklerini sorduğunda ise gazetecinin sorusunu görmezden geldiler.

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TAMAMEN YASADIŞI

Bu görüntüleri sosyal medyada paylaşan başka bir basın görevlisi ise yapılan uygulamanın tamamen yasa dışı olduğuna dikkat çekti.

Moskova'dan gelen görüntüler, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna ile sürmekte olan savaş hakkında "yanlış bilgi" paylaşan herkesi 15 yıla kadar hapisle cezalandıran yeni bir yasayı imzalamasının ardından meydana geldi.

Rus haber ajansına göre yasa, Rusya'ya karşı yaptırımları destekleyen veya Putin'e Ukrayna'daki saldırıyı durdurma çağrısı yapanları da cezalandıracak.

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Anahtar Kelimeler:
Moskova Rusya Ukrayna Vladimir Putin
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