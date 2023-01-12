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Rüyasında 'mezar' gördü, 120 bin lira harcayıp kazı çalışması başlattı! 'Burası boş değil'

12.01.2023 09:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Almanya'da yaşayan Nazmiye Karaman (45), memleketi Zonguldak'ın Çaycuma ilçesindeki arazisinde lahit mezar olduğuna dair rüya görünce, gerekli izinleri alıp alanda kurban keserek kazı çalışması başlattı. Yaklaşık 120 bin lira masraf yapan Nazmiye Karaman, "Gördüğüm rüya acaba gerçek olur mu diye bunu yapıyorum. Hedefim bunu ortaya çıkarmak. Bir şey olduğuna inanıyorum, burası boş değil, yani uğraşacağım biraz" dedi. İşte ilginç olayın detayları...

Rüyasında 'mezar' gördü, 120 bin lira harcayıp kazı çalışması başlattı! 'Burası boş değil'

Almanya’da temizlik görevlisi olarak çalışan evli ve 1 çocuk annesi Nazmiye Karaman, 6 yıl önce rüyasında Çaycuma ilçesine bağlı Çomranlı köyünde babasından tapusunu devraldığı ormanda bulunan tarlasında hazine olduğunu gördüğünü söyledi. Önce toprağı analiz ettiren Karaman, para biriktirdikten sonra Kültür ve Turizm Bakanlığı’na 4 ay önce kazı ruhsatı için başvurdu. İşlemler için yaklaşık 120 bin lira harcadığını ifade eden Karaman, kazının yapılacağı alanda koyun kurban ederek çalışmaları başlattı. Çevre ve şehircilik uzmanı, 1 arkeolog ve jandarma ekiplerinin gözetiminde Karaman’ın rüyasında gördüğü defineyi arama çalışmaları devam ediyor.

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'LAHİT MEZAR OLDUĞUNU TAHMİN EDİYORUM'

Nazmiye Karaman, “6 yıl önce bir rüya gördüm. Jandarma gördüm, bir asker yani. Hep bu tarafı gösteriyordu, kazılan yeri gösteriyordu. Burada bir şey olduğunu tahmin ettim. Tam ne olduğunu bilemediğim için burada bana odalar gözüktü, lahit mezar olduğunu tahmin ediyorum. 'Acaba var mı' diye toprağı Almanya’da incelettim. Toprakta elmas, değerli mücevher dediler. Olduğuna emin olduğum için devlete vermeyi düşündüm. 4 ay önce işlemleri başlattım. Kazmaya başladık. 14 gün süreyle Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan kazı için izin aldık. Bir şey olduğuna inanıyorum, burası boş değil, yani uğraşacağım biraz” dedi.

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120 BİN LİRA HARCADI

Kazı ruhsatı almak ve çalışmaları başlatmak için 120 bin liraya yakın masraf ettiğini belirten Karaman, “Ruhsat için 75 bin lira, 30 bin de masraf sundular. Diğer masraflar bana ait dozer, yeme içme yol parasına ayrı masraf yaptım. Bilmiyorum ne çıkarsa şansıma. Burası babamdan bana geçti. Tapusu üzerime olduğu için resmiyete döktüm işi. Burada mezar, 2 veya 4 lahit mezar bulmayı umuyorum.” diye konuştu.

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‘RÜYA ACABA GERÇEK OLUR MU?’

Babası ve arkadaşlarının onay verdiğini ifade eden Nazmiye Karaman, şöyle konuştu:

“Eşim bu işe sıcak bakmıyor. 6 yıl beklememin sebebi maddi durumum yoktu, masraf çok olacağı için. Çıkmazsa paranın yanma durumu var, ya çıkmazsa tabii. Şimdi bütün riskleri aldım. Çıkmazsa devam edeceğim. Çıkacağına umudum var. Çıkan meblağın yüzde 50’sini devlete vereceğim. Diyorlar ‘niye masraf yapıyorsun?’ Kafamda soru işareti kalmaması için, gördüğüm rüya acaba gerçek olur mu diye bunu yapıyorum. Hedefim bunu ortaya çıkarmak.”

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Zonguldak mezar kazı rüya

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