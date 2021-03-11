HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu'ndan İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'e destek telefonu

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu'ndan İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'e destek telefonu

11.03.2021 20:52 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu'ndan İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'e destek telefonu

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Sayın Akşener'e yönelik ifadeleri bir kez daha şiddetle kınıyorum. Kendisini arayarak bu konudaki üzüntülerimi ve dayanışma duygularımı ilettim." ifadelerini kullandı.

Karamollaoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, siyasi partiler ve onların yöneticilerinin nezaket ve üsluplarıyla topluma örnek olması gerektiğini belirtti.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Meral Akşener'in açıklamalarına tepkiAK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Meral Akşener'in açıklamalarına tepki

"ENDİŞE VERİCİ"

Gelinen noktada "üslup ve nezaket" sorununun siyasetin en önemli problemi haline geldiğini kaydeden Karamollaoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i hedef alan ifadelerin, bu nezaketsizliğin endişe verici son halkası olduğunun altını çizdi.

Son Dakika: Bahçeli'den Meral Akşener'e çok sert tepki: Projedir, figürandırSon Dakika: Bahçeli'den Meral Akşener'e çok sert tepki: Projedir, figürandır

Akşener'i hedef alan bu tavrın hiçbir şekilde kabul edilebilir olmadığını vurgulayan Karamollaoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu vesileyle Sayın Akşener'e yönelik ifadeleri bir kez daha şiddetle kınıyorum. Kendisini arayarak bu konudaki üzüntülerimi ve dayanışma duygularımı ilettim. Hiç kimsenin şüphesi olmasın, Türkiye'de hakaretin değil nezaketin, kutuplaşmanın değil kucaklaşmanın hakim olduğu bir anlayışı hep birlikte inşa edeceğiz." (AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Artvin'de sular çekilince yerleşim yerleri ortaya çıktı Artvin'de sular çekilince yerleşim yerleri ortaya çıktı
Seçim barajı düşecek mi? AK Parti'den flaş açıklamaSeçim barajı düşecek mi? AK Parti'den flaş açıklama
Kıyamet suresinin meali ve faziletiKıyamet suresinin meali ve fazileti
Anahtar Kelimeler:
Meral Akşener Temel Karamollaoğlu SAADET Saadet Partisi İYİ Parti

En Çok Okunan Haberler

97 yıl sonra gelen haberle şaşkına döndüler: 4 milyon değerinde

97 yıl sonra gelen haberle şaşkına döndüler: 4 milyon değerinde

Son Dakika: Bakan Koca'dan önemli açıklamalar

Son Dakika: Bakan Koca'dan önemli açıklamalar

Görüntüleri olay olmuştu! 'Tacizci Hoca' kendini böyle savundu

Görüntüleri olay olmuştu! 'Tacizci Hoca' kendini böyle savundu

Sosyal medya bunu konuşuyor! Denizde binlerce iPhone buldular

Sosyal medya bunu konuşuyor! Denizde binlerce iPhone buldular

Canlı yayında şoke eden anlar! 'Kocanla birlikte olduk'

Canlı yayında şoke eden anlar! 'Kocanla birlikte olduk'

Yeni iç çamaşırı açıklaması! 'Onun yerine...'

Yeni iç çamaşırı açıklaması! 'Onun yerine...'

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Ankara ve İzmir'den flaş koronavirüs kararları

Ankara ve İzmir'den flaş koronavirüs kararları

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Demirtaş: HDP'ye ayar vermeye kalkmak bir partinin temsilcilerinin haddi değildir

Demirtaş: HDP'ye ayar vermeye kalkmak bir partinin temsilcilerinin haddi değildir

Altın fışkırıyor! Kazmayla kürekle akın ettiler

Altın fışkırıyor! Kazmayla kürekle akın ettiler

Kameraya bile aldırış etmemiş! Eteğini indirip...

Kameraya bile aldırış etmemiş! Eteğini indirip...

Diğer Haberler

Faik Öztrak'tan dikkat çeken açıklama: Gerçek işsizlik oranını gizliyorlar

Faik Öztrak'tan dikkat çeken açıklama: Gerçek oranı gizliyorlar

Seçim barajı düşecek mi? AK Parti'den flaş açıklama: 5 ile 10 arasında bir şey olacak!

Seçim barajı düşecek mi? AK Parti'den flaş açıklama

Mithat Sancar kimdir? Mithat Sancar eşi ve çocuğu kimdir? Mithat Sancar biyografisi

Mithat Sancar kimdir? Mithat Sancar biyografisi

Kulisleri hareketlendiren iddia: Berat Albayrak'a yeni görev verilecek

Kulisleri hareketlendiren 'Berat Albayrak' iddiası

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Meral Akşener'in açıklamalarına tepki

Çelik'ten Akşener'in açıklamalarına tepki

CHP'li Özel'den Erdoğan'a Biden eleştirisi

CHP'li Özel'den Erdoğan'a Biden eleştirisi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.