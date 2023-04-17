Sabahları bu şekilde uyanıyorsanız dikkat! Kanserin önemli belirtisi

Kansere bağlı ölümlerde en üst sırada yer alan akciğer kanserinde erken teşhis ve doğru tedavi hayati önem taşıyor. Kanseri ilk aşamaların teşhis etmek oldukça zorlu olsa da bir doktor, sabah uyandığınızda ortaya çıkabilecek dört akciğer kanseri uyarı işaretini paylaştı. Dr. Anita Raja , ölümcül durumdan etkilenen akciğer kanseri hastalarının uyanır uyanmaz semptomları fark edebildiğini açıkladı.

BU BELİRTİLERE DİKKAT!

Dr. Raja şunları söyledi: "Hasta, ateşle birlikte ter içinde sırılsıklam uyandığını hissedebilir. Buna üç haftadan uzun süren kuru öksürük veya balgamınızda kan eşlik ediyorsa, bu akciğer kanserine işaret edebilir."

HEMEN DOKTORA BAŞVURUN

Balgam, ciğerlerinizde yapılan kalın bir mukus türünü tanımlar. Akciğerleri hedef alan kronik bir hastalığınız varsa, bu durum balgam çıkarmanıza neden olabilir. Doktor, bu semptomlardan herhangi birini yaşarsanız "acil tıbbi yardım almanız" gerektiğini ekledi.

AKCİĞER KANSERİNİN DİĞER BELİRTİLERİ



Akciğer kanseri sabahları ortaya çıkan belirtilerin yanı sıra aşağıdakileri içeren semptomları tetikleyebilir: