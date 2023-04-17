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Sabahları bu şekilde uyanıyorsanız dikkat! Kanserin önemli belirtisi

17.04.2023 09:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanser çağımızın tehlikeli hastalıkları arasında yer alıyor. Yıkıcı sonuçlar yaratabilen kanserin etkilerinden korunmak için erken belirtilerine dikkat etmek gerekiyor. Uzmanlar en riskli kanser türleri arasında yer alan akciğer kanserinin sabahları görülen uyarıcı işaretlerine karşı uyarıyor.

Sabahları bu şekilde uyanıyorsanız dikkat! Kanserin önemli belirtisi

Kansere bağlı ölümlerde en üst sırada yer alan akciğer kanserinde erken teşhis ve doğru tedavi hayati önem taşıyor. Kanseri ilk aşamaların teşhis etmek oldukça zorlu olsa da bir doktor, sabah uyandığınızda ortaya çıkabilecek dört akciğer kanseri uyarı işaretini paylaştı. Dr. Anita Raja , ölümcül durumdan etkilenen akciğer kanseri hastalarının uyanır uyanmaz semptomları fark edebildiğini açıkladı.

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BU BELİRTİLERE DİKKAT!

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Dr. Raja şunları söyledi: "Hasta, ateşle birlikte ter içinde sırılsıklam uyandığını hissedebilir. Buna üç haftadan uzun süren kuru öksürük veya balgamınızda kan eşlik ediyorsa, bu akciğer kanserine işaret edebilir."

HEMEN DOKTORA BAŞVURUN

Balgam, ciğerlerinizde yapılan kalın bir mukus türünü tanımlar. Akciğerleri hedef alan kronik bir hastalığınız varsa, bu durum balgam çıkarmanıza neden olabilir. Doktor, bu semptomlardan herhangi birini yaşarsanız "acil tıbbi yardım almanız" gerektiğini ekledi.

AKCİĞER KANSERİNİN DİĞER BELİRTİLERİ

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Akciğer kanseri sabahları ortaya çıkan belirtilerin yanı sıra aşağıdakileri içeren semptomları tetikleyebilir:

  • Üç hafta geçmesine rağmen geçmeyen öksürük
  • Kötüleşen uzun süreli öksürük
  • Geri gelmeye devam eden göğüs enfeksiyonları
  • Kan tükürme
  • Nefes alırken veya öksürürken ağrı
  • Kalıcı nefes darlığı
  • Kalıcı yorgunluk veya enerji eksikliği
  • İştah kaybı veya açıklanamayan kilo kaybı
  • Parmaklarınızın görünümündeki değişiklikler, örneğin daha kıvrımlı hale gelme veya uçlarının büyümesi (buna parmak çomaklığı denir)
  • Yutma güçlüğü (disfaji) veya yutulduğunda ağrı
  • Hırıltı
  • Boğuk bir ses
  • Yüzünüzün veya boynunuzun şişmesi
  • Kalıcı göğüs veya omuz ağrısı.
    Bununla birlikte, erken evrelerde genellikle akciğer kanserinin hiçbir belirti veya semptomu yoktur, bu da durumu erken teşhis etmeyi zorlaştırır.
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